شكرا لقرائتكم خبر عن لصحة حواء.. تعرفى على أبرز أعراض الإصابة بخراج الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكثير من السيدات يعانين من الإصابة بخراج الثدي، ووفقا لتقرير نشره موقع your.md فإن هذا الخراج عبارة عن تجمع قيحي مؤلم بالثدي، معظم هذه الخراجات تسبب الشعور بارتفاع فى درجة الحرارة، وتسبب الاحمرار، وتزيد حرارة الجلد المحيط بالخراج، فغالبا ما يرتبط خراج الثدي بالرضاعة في بعض الحالات.



خراج

من خلال ثقب في الحلمة قد تعاني بعض السيدات من خراج الثدي، خاصة غير المرضعات، أما أثناء الرضاعة فيمكن أن يحدث الالتهاب إذا دخلت البكتيريا إلى أنسجة الثدي، أو إذا انسدت أنابيب الحليب بالثدي، مما يشكل الالتهاب ثم الخراج.



الثدي

وينصح التقرير بضرورة ان تزور المرأة الطبيب فور الشعور بالخراج إذا كان الثدي أحمر ومتقرحا، أو تعاني من التهابا بالثدي، ويعمل الطبيب على وصف المضادات الحيوية لعلاج العدوي إذا كانت نتيجة التهاب، ولكن في بعض الحالات قد تستمر الأعراض بعد تناول المضادات الحيوية، وهنا لابد وأن تزوري طبيبيك أيضا الذى بدوره يرسل في فحصك بالموجات فوق الصوتية التى تجزم بإصابتك بالخراج في الثدي أم لا، وقد تحتاج بعض حالات علاج الخراج إلي استنزافه من خلال إبرة وحقنة، أو إذا كان كبيرا يحتاج لشق صغير لاستنزاف القيح به.

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