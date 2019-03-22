شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار شرب الماء الساخن أهمها تورم خلايا الدماغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جميعنا نعرف أن شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يدعم صحة الجلد والعضلات والمفاصل، ويساعد الماء خلايا الجسم على امتصاص العناصر الغذائية ومحاربة الالتهابات، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalNewsToday”.



أضرار شرب الماء الساخن

وعلى الرغم من قلة البحوث العلمية حول فوائد شرب الماء الساخن، إلا أن المدافعين عن الصحة البديلة يجادلون بأن الماء الساخن هو وسيلة سهلة لتحسين الصحة.

فوائد الماء الساخن

في حين أن مياه الشرب بأي درجة حرارة يمكن أن تدعم الصحة العامة، يُعتقد أن شرب الماء الساخن يوفر مجموعة من الفوائد الصحية الإضافية، وتشمل:

1. صحة الهضم

عندما لا يشرب الشخص ما يكفي من الماء ، تمتص الأمعاء الدقيقة معظم المياه المستهلكة من خلال الطعام والشراب، وهذا يسبب الجفاف ويمكن أن يزيد من صعوبة حركة الأمعاء.



الكثير من الماء الساخن

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والجفاف المزمن يمكن أن يسبب الإمساك المزمن، ويمكن أن يجعل هذا الإمساك حركات الأمعاء مؤلمة وقد يسبب مشاكل أخرى ، بما في ذلك البواسير والانتفاخ.

2. إزالة السموم الجسم

عندما يكون الماء ساخنًا بدرجة كافية لرفع درجة حرارة جسم الشخص ، يمكن أن يسبب التعرق، والتعرق يطرد السموم ويمكن أن يساعد في تنظيف المسام.

3. تحسين الدورة الدموية

الماء الساخن هو موسع للأوعية ، مما يعني أنه يحسن الدورة الدموية، وهذا يمكن أن يساعد العضلات على الاسترخاء وتخفيف الألم.

4. فقدان الوزن

شرب المزيد من الماء يمكن أن يساعد الشخص على إنقاص الوزن، حيث انها تزيد من الشعور بالامتلاء، ويساعد الماء أيضًا الجسم على امتصاص العناصر الغذائية ، ويطرد النفايات.

أضرار الماء الساخن

الخطر الرئيسي لشرب الماء الساخن هو حرق اللسان أو الحلق، ويجب على الشخص تجنب استهلاك المياه القريبة من درجة حرارة الغليان ، ويجب عليه دائمًا اختبار رشفة صغيرة قبل تناوله.

ويمكن أن يسبب الكثير من الماء الساخن خللا فى تركيز الماء فى الجسم، ويمكن أن يسبب تورما فى خلايا الدماغ.

وإذا كنت من الكثير ممن يتناولون الماء الساخن بكثرة فيمكن أن تكون عرضة للتأثير على بطانة الأعضاء الداخلية فى الجسم مثل المرىء والمعدة.