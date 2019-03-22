شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب الغثيان اهمها ارتجاع المرىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند تناول بعض الأطعمة الدسمة أو المملحة بشكل زائد، أو المعرضة للتلف، يتعرض الكثيرون للغثيان، وهذا الأمر مما لاشك فيه يعد شعورا غير مريح وغير جيد، ويتسبب في الشعور بألم شديد بالمعدة أو البطن وعدم الراحة والدوخة والزغلله الشديدة، وعدم القدرة على تناول أي طعام أو الماء، وخلال التقرير التالي سنتعرف على أسباب الإصابة بالغثيان وذلك وفقا لموقع "HEALTHLINE".

أوضح التقرير، أن اصابة الجسم بأي نوع من الالتهاب قد يعرضه للرغبة الملحة بالغثيان، ونجد أن بعض الأشخاص المعرضين للإصابة بالتهاب المعدة هم الأكثر عرضة للإصابة بالرغبة الملحة في الغثيان، نتيجة لتعرض المعدة لإلتهاب شديد وعدم قدرتها علي هضم الطعام.

وأشار التقرير، إلي أن التهاب ارتجاع المريء من الأسباب المؤدية للإصابة أو بالشعور بالغثيان، ولذا يجب علاج هذه المشكلة بشكل جيد، لأنها تزيد من الشعور الشديد بألم شديد في المعدة وعدم القدرة علي تناول الطعام.

كذلك الإصابة والتعرض لالتهاب الأذن الداخلية أو الوسطي من أهم الأسباب المؤدية للإصابة بغثيان، لأنها تعلب علي مركز معين في المخ يزيد من الشعور أو الرغبة في الغثيان، ولذا يجب الذهاب لطبيب الأذن لعلاج تلك لأزمة.

وأكد التقرير، أن هناك العديد من الأشياء الأخري المسببة للشعور أو التي تعد من أسباب الغثيان ومنها التعرض لمشاكل في الإبصار والرؤية فهذه الأماكن قريبة جدا للمخ، وعند تعرضهم للالتهاب أو مشاكل يتسبب ذلك في الإصابة بالغثيان.

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كذلك حدوث اختلال في الهرمونات داخل الجسم من أهم الأسباب المؤدية للتعرض لغثيان، وخاصة خلال أو أثناء الحمل في الشهور الأولى، ولذا يجب أن تعلم جميع النساء أن هذا الأمر طبيعي جدا.

الإصابة والتعرض بالحصوات المرارة تزيد من رغبة والشعور بالغثيان، ولذا عليك علاج هذا الأمر بالأدوية والعلاجات المختلفة، كما أن التعرض أو الإصابة بالتهاب البنكرياس من ضمن الأشياء التي تزيد من شعورك أو رغبتك الملحة في الغثيان.

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