شكرا لقرائتكم خبر عن علاج السعال بالمشروبات الدافئة والعسل الابيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السعال من الأمراض التي تنتشر خلال فصل الشتاء، وتستمر إلى فصل الربيع، وله العديد من الأضرار الناتجة على صحة الإنسان لأنها تسبب له الإزعاج، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على علاج السعال وفقا لموقع " mydr".

أوضح التقرير، وجود العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بالسعال، ومنها نزلات البرد الشديدة، وأيضا التدخين فالشخص المدخن يكون أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض، والتعرض للانسداد الرئوي، كما ان التغيرات المناخية والخاصة بالطقس من أكثر الأسباب المؤدية لذلك، لأنها تزيد من نسب الإصابة بالسعال، وخاصة خلال فصل الربيع نتيجة لحبوب التلقيح الخاصة بالزهور فنبسه كبير من الأشخاص يعانون من مشاكل بسببها.

وأشار التقرير، إلي وجود العديد من المضاعفات الناتجة عن الإصابة بالسعال، ومنها اضطرابات في النوم نتيجة لعدم الشعور بالراحة أثناء التنفس او ما شابه ذلك، كما أن هؤلاء الأشخاص يعانون من مشكلة كبيرة في تعرضهم للإصابة بالسلس البولي أي سقوط بعض نقاط من البول أثناء هياج السعال، كما يصاب الشخص بخشونة في الصوت مع زيادة ملحوظة في درجة حرارة الجسم، مع الشعور المستمر بألم في الصدر، ونجد أن بعض الأشخاص يعانون من فقدان ملحوظ للوزن نتيجة لعدم الرغبة في تناول الطعام، بالإضافة إلي الشعور بعدم القدرة على التنفس الجيد.

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علاج السعال

وهناك العديد من طرق العلاج الخاصة بالسعال، ولكن قبل طرحها يجب التعرف علي قدرة الجسم في التخلص عن السعال، فقد يصل الأمر في العديد من الأحيان لأسبوعين أو أكثر، ولذا يجب الإكثار من تناول السوائل وخاصة الدافئة لأنها تقلل بشكل ملحوظ من مضاعفات السعال السابق ذكرها.

وأشار التقرير علي ضرورة الإكثار من تناول العسل الأبيض، لأنها يقتل الميكروبات والفيروسات الناتجة عن السعال، ولذا لا تتردد في تناوله علي الريق مع ضرورة وضعه علي المشروبات الدافئة كالينسون والنعناع، وفي حالة عدم التحسن في فترة الأسبوع الأول عليك أخذ مضادات حيوية مع تناول أدوية خاصة في علاج السعال.