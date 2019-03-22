4 أطعمة تقيك أمراض القلب

تعد أمراض القلب السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة الأمريكية وحول العالم، لذا دائما ما ينصح الأطباء مرضاهم بممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي للوقاية من أمراض القلب التي تؤثر على الجسم.

ويقدم موقع "تايمز أوف إنديا" مجموعة من الأطعمة التي تساعد في الحد من الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم للتمتع بحياة أكثر صحة.



1. البروكلي





يعد البروكلي من البناتات الغنية بعنصر الحديد المعروف بقدرته على خفض ضغط الدم، فضلا عن تقليل معدل الكوليسترول، إذ يعمل الحديد على رفع نسبة الهيموجلوبين في الدم، ومن ثم تحسين وظائف الجسم بشكل عام والقلب خصوصا.

ويساعد البروكلي على فقدان الوزن، إضافة إلى قدرته على تحسين امتصاص الجسم للإنسولين.

2. الأسماك الدهنية

أبثتت دراسات عدة أن أوميجا 3 -حمض دهني موجود بكثرة في الأسماك- له دور مباشر في تحسين وظائف القلب، ويوصي الأطباء بتناول الأسماك ذات الدهون العالية مثل السلمون، التونة، الماكريل والسلمون المرقط، لاحتوائها على نسبة كبيرة من عنصر أوميجا 3، وقدرتها على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب مثل الذبحة الصدرية أو توقف عضلة القلب.

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وتمتلك هذه الأطعمة القدرة على زيادة نشاط القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى المساعدة على فقدان الوزن.

3. التوت

يصف الأطباء التوت دوما بـ"طعام القوة" لاحتوائه على كمية كبيرة من مضادات التأكسد، التي تحول دون تلف خلايا الجسم.

ويتميز التوت بكونه غنيا بالألياف ولا يتضمن سعرات حرارية كثيرة، ومن ثم يساعد على فقدان الوزن بشكل أسرع، كما أن له دورا في الحفاظ على معدل الكوليسترول في الدم وخفض ضغطه.

وينصح الأطباء بتناول التوت بشكل عام لفوائده المتعددة التي تتجاوز الوقاية من أمراض القلب.

4. بذور الكتان

تحتوي بذور الكتان على الكثير من الألياف وعنصري البوتاسيوم والحمض الدهني (أوميجا 3) المعروف بكونه من المكملات الغذائية وعدة عناصر غذائية أخرى مفيدة للوقاية من أمراض القلب والسكري.

ويعتبر الأطباء بذور الكتان من أهم الأطعمة التي يجب أن يتناولها مرضى القلب لقدرتها على التحكم في ضغط الدم، ومن ثم الحفاظ على سلامة القلب من الذبحات الصدرية وما شابه.