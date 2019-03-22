شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض غيبوبة السكر منها الجوع أو العطش الشديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غيبوبة السكر من مضاعفات مرض السكر الخطيرة التى تهدد الحياة، حيث قد تؤدى إلى فقدان الوعى نتيجة الارتفاع أو الانخفاض الكبير فى نسبة السكر في الدم، فى هذا التقرير نتعرف على اعراض غيبوبة السكر المبكرة، بحسب ما ذكر موقع " Reader Digest".



غيبوبة السكر

اعراض غيبوبة السكرالارتعاش أو التعب

يمكن أن يؤدى انخفاض أو ارتفاع السكر في الدم إلى نفس النتيجة وهى غيبوبة السكري، حيث إن من علامات التحذير على انخفاض السكر فى الدم شعورك بالارتعاش، أما من علامات ارتفاع نسبة السكر فى الدم الشعور بالتعب والإرهاق، وكلاهما من علامات غيبوبة السكر المبكرة.

الشعور بالجوع أو العطش الشديد

إذا كان مستوى السكر في دمك منخفضًا، فقد تشعر بالجوع الشديد، ويرتبط انخفاض السكر في الدم أيضًا بالتبول المتكرر، أما ارتفاع سكر الدم يمكن أن يؤدي إلى جفاف الفم والشعور بالعطش، لذا ستحتاج إلى تجنب الأطعمة التى تشعرك بالعطش مثل: الأملاح إذا كنت مصابًا بمرض السكري.



غيبوبة السكر

الارتباك وسرعة الغضب

مع انخفاض نسبة السكر في الدم إلى مستويات خطيرة، قد يصبح سلوكك غير عادياً، وقد تشعر بالغضب الشديد أو الارتباك، لذا إذا شعرت بهذه الأشياء فأنت بحاجة إلى قياس نسبة السكر في الدم.



غيبوبة السكر

قد تشعر بالإغماء أو سرعة نبضاتك

الشعور بالاغماء أو ارتفاع نبضات القلب المفاجئة من علامات أنك تصاب بغيبوبة السكر.

العرق الغزير أو كثرة التبول

التعرق الغزير هو علامة على انخفاض نسبة السكر في الدم، في حين أن الرحلات المتكررة إلى الحمام هي علامة على ارتفاع نسبة السكر في الدم.



اعراض غيبوبة السكر

الشعور بالغثيان

عندما يكون الجسم محرومًا من الطاقة أو الجلوكوز أو السكر في الدم - يمكن أن يحدث كل شيء، كما أن انخفاض سكر الدم الشديد يمكن أن يؤدي إلى نوبات غيبوبة من مرض السكرى.

طرق الوقاية من غيبوبة السكر تناول وجبة خفيفة

يمكن أن يساعد تناول الطعام في معالجة غيبوبة السكر قبل أن تحدث، لذا احمل وجبة خفيفة مثل الزبيب التى تؤدى إلى زيادة السكر فى الدم، إذا تعرضت لانخفاض السكر أو أن يكون معك قلم الجلوكوز الخاص بك، الذى يمكنك حقنه لرفع مستويات الجلوكوز إذا أصبحت فاقدًا للوعي وغير قادر على تناول شيء ما.

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ضع خطة لوجباتك

يجب عليك التأكد من تناول الوجبات بانتظام، ويجب أن يكون لديك توازن في الكربوهيدرات والدهون الصحية والبروتين للحفاظ على نسبة السكر في الدم ثابتة.

إذا كنت تتناول الأنسولين أو مجموعة من الأدوية تسمى السلفونيل يوريا، فأنت أكثر عرضة لخطر انخفاض نسبة السكر في الدم ويجب أن تكون حريصًا بشكل خاص على عدم تخطي وجبات الطعام.

أخبر من حولك بعلامات غيبوبة السكر حتى يمكنهم إنقاذك

في بعض الأحيان، قد لا تلاحظ العلامات،ولكن إذا كان أصدقاؤك وعائلتك يعرفون ما يجب البحث عنه ، فيمكنهم التدخل قبل أن تسوء الأمور.

مراقبة الدواء الخاص بك

اتبع توصيات جرعات طبيبك الخاصة بأدوية السكري الخاصة بك بعناية، ومن المهم للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أن يسألوا الطبيب إذا كانت أدويتهم يمكن أن تسبب انخفاض نسبة السكر في الدم وأن يسألوا ما إذا كانت أدويتهم بحاجة إلى تناولها مع الطعام.

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