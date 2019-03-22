انت الان تتابع موضوع اسباب الم الورك الايسر عند الرجال والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يمكن لمفصل الورك أن يتحمل الحركة المتكررة وكمية لا بأس بها من المجهود، وهذا المفصل الكروي والمقبس الأكبر في الجسم يتلاءم معا بطريقة تسمح بحركة السوائل، وتساعد وسادة الغضاريف على منع الاحتكاك أثناء تحرك عظم الورك في المقبس، وعلى الرغم من متانته فإن مفصل الورك ليس قابلا للتدمير، ومع التقدم في العمر والاستخدام يمكن أن يتآكل الغضروف أو يتلف، ويمكن الحصول على الإفراط في العضلات والأوتار في الورك، ويمكن أن تتكسر عظام الفخذ أثناء السقوط أو أي إصابة أخرى، أي من هذه الحالات يمكن أن يؤدي إلى ألم في الفخذ، وإذا كانت قرحة الوركين مؤلمة فهناك متهدمة لما قد يسبب لك عدم الراحة وكيفية الحصول على تخفيف آلام الفخذ .

أسباب آلام الورك

هذه بعض الحالات التي تسبب عادة ألم الفخذ عند الرجال وهي :

1- التهاب المفاصل، وهي هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي هي من بين الأسباب الأكثر شيوعا لآلام الورك، وخاصة في كبار السن، ويؤدي التهاب المفاصل إلى التهاب مفصل الورك وانهيار الغضروف الذي يفسد عظام الورك، والألم يزداد سوءا تدريجيا، ويشعر الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل بصلابة وقد قللوا من نطاق الحركة في الفخذ .

2- كسور الورك، مع تقدم العمر يمكن أن تصبح العظام ضعيفة وهشة، ومن المرجح أن تنكسر العظام الضعيفة أثناء السقوط .

3- التهاب كيسي، والجراب هي حويصلات سائلة توجد بين الأنسجة مثل العظام والعضلات والأوتار، أنها تخفف الاحتكاك من هذه الأنسجة فرك معا، وعندما تصبح ملتهبة يمكن أن تسبب الألم، وعادة ما يكون التهاب الجراب بسبب أنشطة متكررة تفرط في عمل مفصل الورك أو تهيجه .

4- التهاب الأوتار، وهي الأشرطة الكثيفة من الأنسجة التي تربط العظام بالعضلات، والتهاب الأوتار هو التهاب أو تهيج في الأوتار، وعادة ما يكون سبب الإجهاد المتكرر من الإفراط في الاستخدام .

5- سلالة العضلات أو الأوتار، ويمكن أن تؤدي الأنشطة المتكررة إلى الضغط على العضلات والأوتار والأربطة التي تدعم الوركين، وعندما تصبح ملتهبة بسبب الإفراط في الاستخدام، فإنها يمكن أن تسبب الألم ومنع الورك من العمل بشكل طبيعي .

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6- الرباط الصليبي، وهو تمزق في حلقة الغضروف وتسمى labrum الذي يتبع الحافة الخارجية لمقبس مفصل الورك، وجنبا إلى جنب مع توسيد مفصل الورك الخاص بك، يتصرف شفتيك كختم مطاطي أو حشية للمساعدة في الاحتفاظ بالكرة في أعلى عظم الفخذ بإحكام داخل مأخذ الورك، والرياضيون والأشخاص الذين يؤدون حركات التواء المتكررة هم أكثر عرضة لخطر تطوير هذه المشكلة .

7- السرطان، وهي الأورام التي تبدأ في العظم أو التي تنتشر إلى العظم يمكن أن تسبب الألم في الوركين، وكذلك في عظام الجسم الأخرى .

8- نخر الأوعية الدموية (وتسمى أيضا تنخر العظم)، ويحدث هذا الشرط عندما يتباطأ تدفق الدم إلى عظم الورك ويموت أنسجة العظم، وعلى الرغم من أنه يمكن أن يؤثر على العظام الأخرى، إلا أن نخر الأوعية الدموية يحدث غالبا في الفخذ، ويمكن أن يكون السبب في كسر الورك أو خلعه، أو من الاستخدام طويل الأمد للمنشطات عالية الجرعة (مثل بريدنيزون) من بين أسباب أخرى .

أعراض آلام الورك

اعتمادا على الحالة التي تسبب ألمك في الفخذ، قد تشعر بعدم الراحة في :

1- الفخذ .

2- داخل مفصل الورك .

3- خارج مفصل الورك .

4- الردفان .

وفي بعض الأحيان يمكن أن ينتشر الألم من مناطق أخرى من الجسم، مثل الظهر أو الفخذ (من الفتق) ، إلى الورك، وقد تلاحظ أن الألم يزداد سوءا مع النشاط خاصة إذا كان سببه التهاب المفاصل، وإلى جانب الألم قد تكون قللت من نطاق الحركة، وبعض الناس يصابون بعرج من ألم الورك المستمر .

علاج آلام الورك

إذا كان ألم الفخذ ناتجا عن سلالة في العضلات أو الأوتار أو التهاب المفاصل العظمي أو التهاب الأوتار، فيمكنك عادة تخفيفه باستخدام دواء للألم دون وصفة طبية مثل أسيتامينوفين أو دواء مضاد للالتهابات مثل الإيبوبروفين أو نابروكسين، وتشمل علاجات التهاب المفاصل الروماتويدي أيضا الأدوية المضادة للالتهابات بوصفة طبية مثل الستيرويدات القشرية والأدوية المضادة للأمراض المعدلة الروماتيزمية (DMARDs) مثل الميثوتريكسيت وسولفاسالازين، والبيولوجيا التي تستهدف الجهاز المناعي، وهناك طريقة أخرى لتخفيف آلام الورك وهي حمل الثلج إلى المنطقة لمدة 15 دقيقة عدة مرات في اليوم، فقط حاول إراحة المفصل المصاب قدر الإمكان حتى تشعر بالتحسن، ويمكنك أيضا محاولة تدفئة المنطقة، ويمكن أن يساعد الحمام الدافئ أو الاستحمام في تحضير عضلاتك لتمارين التمدد التي يمكن أن تقلل من الألم .

وإذا كنت تعاني من التهاب المفاصل فإن ممارسة مفصل الورك مع تمارين منخفضة التأثير، وتمتد وتدريبات مقاومة يمكن أن تقلل من الألم وتحسن من حركة المفصل، وعلى سبيل المثال السباحة هي ممارسة جيدة بدون تأثير لالتهاب المفاصل يمكن أن يساعد العلاج الطبيعي أيضا في زيادة مدى الحركة، وعندما يصبح التهاب المفاصل شديدا لدرجة أن الألم شديد أو يصبح مشوه مفصل الورك، قد يكون الاستعاضة عن مفصل الورك كليا (جراحة المفاصل) من الاعتبارات، ويحتاج الأشخاص الذين يكسرون مفصل الفخذ أحيانا إلى عملية جراحية لإصلاح الكسر أو استبدال الفخذ، واتصل بمزود الرعاية الصحية إذا لم يختفي الألم أو إذا لاحظت تورما أو احمرارا أو دفء حول المفصل