كريمات تحتوي على حمض الهيالورونيك

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حمض الهيالورونيك هو مادة موجودة بشكل طبيعي في جسم الإنسان ، يصنف حمض الهيالورونيك على أنه عديد السكاريد (نوع من جزيء الكربوهيدرات) ، وهو يوجد في تركيزات عالية في الجلد والمفاصل وسوائل العين ، وتتمثل الوظيفة الرئيسية لحمض الهيالورونيك في المساعدة على تشحيم المفاصل والجلد والعينين .

فوائد مكملات حمض الهيالورونيك

حتى الآن اختبرت دراسات قليلة جدًا آثار تناول مكملات تحتوي على حمض الهيالورونيك ، ومع ذلك فهناك بعض الأدلة على أن مكملات حمض الهيالورونيك قد تقدم فوائد معينة .

التهاب وآلام المفاصل

في دراسة نشرت في دورية الروماتيزم الدولية في عام 2015 ، فحص الباحثون استخدام حمض الهيالورونيك عن طريق الفم أو دواء وهمي لمدة ثلاثة أشهر في الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل في الركبة والذين يعانون من زيادة الوزن ، في نهاية الدراسة كان لدى أولئك الذين تناولوا حمض الهيالورونيك تحسن كبير في الألم والوظيفة ومستوى الالتهاب .

وجدت دراسة أخرى نشرت في مجلة Journal of Medical Food ، أن الأشخاص الذين يعانون من آلام في الركبة والذين تناولوا حمض الهيالورونيك عن طريق الفم لمدة أربعة أسابيع قد وجدوا تحسن في آلام الركبة مقارنة بأولئك الذين تناولوا علاجا وهميا .

رطوبة الجلد

يُقال إن حمض الهيالورونيك يزداد شعبية في اليابان وكوريا كمكمل للبشرة الجافة ، ويُقال إنه يزيد من نسبة رطوبة البشرة عن طريق التأثير على خلايا الجلد ، تبحث مراجعة نشرت في مجلة Nutrition Journal في عام 2014 العديد من الدراسات اليابانية التي ذكرت أن حمض الهيالورونيك الفموي يمكن أن يرطب البشرة .

أشكال أخرى من حمض الهيالورونيك

يمكن إعطاء حمض الهيالورونيك كحقن ، تستخدم حقن حمض الهيالورونيك بشكل شائع في علاج اضطرابات العين ، ولكن هناك بعض الأدلة على أن حمض الهيالورونيك المحقون قد يساعد أيضًا في علاج اضطراب مفصل الفك الصدغي ، تُستخدم الحقن داخل المفصل ، والتي تُسمى أيضًا مكملات اللزوجة ، في التهاب المفاصل .

بالإضافة إلى ذلك يستخدم حمض الهيالورونيك لملئ للشفاه أثناء الجراحة التجميلية ، يتم أيضًا تطبيق منتجات العناية الشخصية التي تحتوي على حمض الهيالورونيك أحيانًا على الجلد لتعزيز التئام الحروق والجروح ، ويزعم بعض المؤيدين أن حمض الهيالورونيك المطبق موضعياً يمكن أن يرطب البشرة ويبطئ علامات الشيخوخة في الجلد .

الآثار الجانبية المحتملة لحمض الهيالورونيك

نظرًا لقلة البحث فلا يُعرف الكثير عن سلامة استخدام مكملات حمض الهيالورونيك ، وفي دراسة سريرية واحدة لمدة 12 شهرًا ، لم يتم التوصل لأي نتائج سلبية متعلقة بمكملات حمض الهيالورونيك.

أما من الناحية النظرية فإن حمض الهيالورونيك الذي يؤخذ عن طريق الفم قد يعزز نمو الخلايا ، ويعتقد بعض الباحثين أن المستحضرات الفموية قد تكون خطرة على الأشخاص المصابين بالسرطان .

لا ينبغي أن يستخدم حمض الهيالورونيك كبديل للعلاج القياسي لأي حالة ، تجنب أو تأخير الرعاية يمكن أن يكون له عواقب وخيمة .

مستحضرات تشتمل على حمض االهيالورونيك

CLINIQUE Dramatically Different Hydrating Jelly

يعمل هذا الكريم على ترطيب البشرة بفضل احتوائه على حمض الهيالورونيك ، وهو يساعد على تنظيف البشرة أيضًا من كافة العوامل الخارجية وحمايتها .

LANCÔME Rose Jelly Mask

وهو عبارة عن ماسك يتضمن حمض الهيالورونيك ، ويشتمل على مياه الورد والعسل ، وهو يعمل على ترطيب الجلد وجعله أكثر نضارة ، ويمكن تطبيقه قبل الخلود إلى النوم .

LA MER The Radiance Recharge Collection

هذا المنتج يعمل كمرطب وكريم للعيون ، وهو يقوم بترطيب البشرة وتحفيز الكولاجين ، ويساعد على معالجة تجاعيد الوجه والتجاعيد تحت العينين .

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ESTÉE LAUDER Advanced Night Repair Eye Supercharged Complex

وهو كريم للعيون يعمل على تعزيز إنتاج الكولاجين ، ويساهم في علاج تجاعيد العين والهالات السوداء ، كما أنه يزيد من ترطيب البشرة .

PETER THOMAS ROTH Potent-C™ Power Eye Cream

وهو كريم للعيون يشتمل على فيتامين C وفيتامين E اللذان يعملان على إكساب البشرة نضارة وحيوية ، كما أنه يشتمل على حمض الهيالورونيك الذي يساهم في معالجة تجاعيد العين والهالات السوداء .

BOBBI BROWN Primer Plus Mattifier

يعمل هذا المنتج على امتصاص الزيوت الزائدة من البشرة ، كما أنه يخفي المسامات المفتوحة والخطوط الدقيقة نظرًا لاحتوائه على حمض الهيالورونيك ، وهو يساعد على جعل المكياج يدوم طوال اليوم ويجعل البشرة نضرة ورطبة .

ORIGINS Clear Improvement™ Charcoal Honey Mask to Purify and Nourish

يشتمل هذا المنتج على فحم البامبو الذي عمل على تنظيف البشرة من الأوساخ ، كما أنه يحتوي على حمض الهيالورونيك الذي يقدم للبشرة الرطوبة والنضارة ويجعلها منتعشة طوال اليوم .

يشتمل هذا المستحضر على حمض الهيالورونيك الذي يساعد على معالجة تجاعيد البشرة ، ويمكن استخدام هذا المنتج مرتين صباحًا ومساءًا للحصول على بشرة شابة ورطبة وخالية من الشوائب .