انت الان تتابع موضوع متى يبدا الطفل بالحبو و نصائح في هذه المرحلة والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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الوالدان يهتمون بمراقبة وتتبع جميع حركات طفلهما واذا قام بفعل او ممارسة جديده فيفرح الوالدان كبداية الزحف او الحبو ويعد هذا اولى خطواته كي يتجول في المنزل وكذلك يقوم باكتشاف عالمه الخاص كما انه عن طريق الحبوا يستطيع ان يقوم بالمحافظة على توازن ركبتيه ويديه.

بداية الحبو عند الطفل

عندما يبلغ عمر الطفل الشهر السادس والعاشر يبدأ يتعلم الزحف وان هذا الحبو يتطور مع تقدم سن الطفل حتي يصبح متمكن من الحبو.

وعلى الرغم من ذلك نجد اطفال لا يحبون بل يزحفون علي مؤخرتهم بوضعيه الجلوس عليها ثم السحب حتى يتمكنوا من المشي وكذلك هناك اطفال لا يحبون ولا يزحفون بل يمشون مباشرة.

مراحل تطور الحبوا عند الاطفال

المرحلة الاولى : من عمر ستة اشهر حتي ثمانية أشهر

تعد هذه بداية مراحل الحبو حيث نحد الطفل يبدأ بالحبو على بطنه ويقوم بالاستناد على زراعيه ويرفع راسه وبطنه لأعلى وايضا من الممكن ان يزحف باستخدام ساعديه ويقوم بالتأرجح في جميع الجهات.

المرحلة الثانية : من عمر ثمانية لعشر شهور

حيث انه يتمكن من الجلوس لوحده التي يقوم بعدها بالحبو وذلك عن طريق انه يستند على يديه وكذلك ركبتيه الذي بعد ذلك يتجرأ تدريجيا ان يقوم بدفع ركبتيه حتى يتحرك.

ومن الممكن ان يتحرك للخلف بدل الامام وذلك في بداية الامر.

المرحلة الثالثة : وهي عمر السنة

الطفل في هذه المرحلة يكون اثر ثقه كما انه يحبوا وهو فرحان وبثقه وبإتقان وبشكل سريع، وكذلك من الممكن ان يتسلق ويقف كما انه من الممكن ان يمشي.

نصائح يجب اتباعها في هذه المرحلة

ـ ان نقوم باستلقاء الطفل على بطنه في بادئ الامر حتى يتجرأ عن على الحبو بدون مساعدة وكذلك تحريك نفسه الأمر الذي يساعد على تقوية ذراعيه وساقيه وايضا دفع نفسه.

ـ تقوم الام بوضع الاشياء او الالعاب على بعد قريب منه من الامام ثم نرغبه فيها حتى يبدأ في الزحف لأخذها.

ـ لكي يكون الطفل قويا وكذلك يتمكن من استكشاف ما حوله نتركه يحبوا الوقت الذي يريده ولا نستوقفه ولا نقوم بحمله.

ـ يجب ان نبتعد كل البعد عن اشياء تسبب الاذى والضرر للطفل والعمل على نظافة المنزل بشكل دوري ومستمر كما انه يجب اغلاق اي باذ مؤدي للشارع او للسلم.

ـ من الامور الضرورية التي يجب الالتزام بها هي انه ليس من المهم ان نقوم بارتداء الطفل شراب او حذاء في هذه المرحلة حتي يتمكن الطفل من التثبيت بصورة اكبر وكذلك الاتزان وممكن ان يرتدي الحذاء بعد تمكنه من المشي وخاصة خارج المنزل.

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ـ ان نقوم على مساعدة الطفل في تقوية عضلات ظهره ولذلك من الممكن ان نقوم بإجلاس الطفل مع دعم رأسه كي لا يتأذى وبذلك يكون جسمه مستقيما، وكذلك من الممكن ان نعمل على تق5ويةعضلات رقبة وظهر وكتفين الطفل، من خلال ان نقوم بالتلويح للطفل بألعاب مثيرة للانتباه فوق رأسه.

ـ ان يعمل الوالدان على ان يجعلا الطفل يحبوا اتجاههم، وذلك بان يقوما بوضع الطفل على الارض وان يقوما بالابتعاد عنه والجلوس ويقوما بالنداء على الطفل من اجل ان يزحف، ولكن اذا لم يتمكن الطفل من ذلك يلزم ان يجريا عليه واحتضانه لتشجيعه على الزحف المرة التالية

ـ ان الا نجعل الطفل يجلس على المقاعد وقت طويل، فعلى الرغم ان هذه الطريقة تعد امان الا أنه من الافضل ان نتركه على الارض وذلك لكي نشجعه على الزحف والمشي.

ـ ان الا نقوم بإجبار الطفل على ان يحبوا مبكرا، لأنه لا يمكنه ذلك فيجب الا نقوم بإجباره حتى لا يتعرض للضرر

ـ كما انه من الممكن وضع مرآة اما الطفل على بعد نص متر مثلا ، فنجد الطفل يحاول ان يرى نفسه، فيحبوا نحو المرآة.

ـ انه من الممكن ان تقوم الام بتشجيع الطفل انها تقوم بالحبو بجانبه او تجعل اخوه يجبوا بجواره.

اسباب تأخر الحبو عند الاطفال

الشهر السابع من عمر الاطفال يكون الوقت الطبيعي للحبو، وكذلك يتراوح عمر حبو الاطفال على حسب سرعة نموه وكذلك بنيته الجسمية، ولكن نجد ان هناك اطفال يكون عندهم تراجع في النمو الحركي، فهناك اسباب تؤدي لتأخر الحبو وهي:

ـ ان يكون هناك تأخر في مستوى نمو العضلات.

ـ ان يكون عنده مرض الاعتلال الحركي، الذي يسبب ضعف في العضلات.

ـ ان يكون لديه عدم وجود تنسيق حركي ويترنح.

ـ ان هناك حالة تحدث قبل الولادة تسبب تلف في الخلايا وهي الشلل الدماغي.

ـ ان يكون لديه السنسنة المشقوقة أي تشقق في العمود الفقري وهي تكون وراثية فتسبب الشلل الكلي او الجزئي للنصف الاسفل من الجسم.

ونجد ان تأخر الحبو قد يكون امرا عاديا لا يستدعي القلق، لأنه من الممكن ان يكون الطفل حركته طبيعية ولكنه لا يحبو، فيكون الوضع خطير عندما يكون الطفل يعاني من ضعف في النشاط البدني، فمن الممكن ان يكون محتاج لعلاج طبيعي ويجب استشارة الطبيب.