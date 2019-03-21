رجل يعرض ابنته للبيع مُقابل 6800 جنيه إسترليني

عرض مواطن صيني، يدعى جيانغ، ابنته البالغة من العمر عامًا واحدًا، للبيع عبر الإنترنت، مقابل 6800 جنيه إسترليني، لسداد ديون تراكمت عليه خلال لعب القمار.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأربعاء، أنّ جيانغ، يُقيم في مقاطعة قويتشو، جنوبي الصين، وقام بعرض طفلة عمرها عام واحد، لسداد ديونه، ولفتت إلى قول الشرطة بأن جيانغ عاطل عن العمل، مشيرة إلى أن شك الأم فيه كان السبب في اكتشاف قيامه ببيع طفلتهما.

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وكان الأب الصيني، قد أجرى محادثة عبر هاتفه، بينه وبين مشتري ابنتهما، مما كشف لها الأمر، لتتصل بالشرطة، وكانت الأم، التي أرسلها الأب إلى بيت والدتها، في مدينة تبعد عن مسكنهم 140 كم، تسأل عن ابنتها فيخبرها الأب بأعذار تختلف من مرة أخرى.

وتمكنت الشرطة، بعد عملية بحث طويلة، من العثور على الطفلة، الجمعة الماضي، وقامت بإعادتها إلي والدتها، ثم ألقت القبض على الأب، الذي وجهت له تهمة الاتجار بالبشر.

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