تعرفي علي طرق التعامل مع الزوج الرافض للعمل

عندما لا يرغب الزوج في العمل ويتقاعس عن أداء دوره الرئيسي في تأمين احتياجات أسرته (لأسباب معينة تدفعه لذلك) قد يؤثر هذا الأمر بشكل مباشر على انسجام المنزل بكامله، وتصبح مهمتكِ كزوجة هي إيجاد حل سريع ورادع في أقرب وقت ممكن لهذه الأزمة، لتجنب الوقوع في العديد من المشاكل الكبرى في المستقبل.

في ما يلي، نقدم لكِ بعض النصائح الفعّالة التي تمكّنكِ من تشجيع زوجكِ على العمل وتحفيز الجانب الإيجابي في شخصيته بمرونة أكثر، تنعكس على استجابته لمطالبكِ في جميع الظروف.

كوني صبورة على زوجكِ في هذا الموقف الصعب

بكل تأكيد، إن رؤيتكِ لشريك حياتكِ يقضي يومه في المنزل من دون محاولته للعثور على وظيفة، يمكن أن تزعجكِ وتثير مخاوفكِ من الأيام القادمة. مع ذلك، يجب عليكِ أن تبقي هادئة وتعطيه بعض الوقت حتى يتمكّن من استعادة طاقته وحماسه من جديد، فربما يكون قد فقدهما بسبب تلقّيه لضربة قوية في عمله السابق جعلته في مزاج سيء.

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حددي السبب الحقيقي وراء قراره بعدم العمل

في بعض الأحيان، الصعوبة في العثور على وظيفة مناسبة للعمر والخبرة، أو اعتقاده أنه اصبح غير قادر على إعالة اسرته أو أنه ببساطة لا يعثر على ما يرضي طموحه، قد تكون اسباب لإصابة شريك حياتكِ بالإكتئاب وفتور حماسه في البحث عن المزيد من الوظائف، فيختار ألا يفعل شيئاً. لذا، ما عليكِ حينها سوى تحديد السبب الحقيقي وراء اتخاذ قراره بعدم العودة إلى العمل، من خلال الحوار الهادىء لمعرفة ما يجب القيام به في مواجهة هذا الموقف اليائس.

شجّعيه على العمل بشكل غير مباشر

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إذا كان زوجكِ يمرّ بفترة احباط ولا يريد العودة إلى العمل بعد الآن، يمكنكِ تشجيعه على استعادة طاقته مرة أخرى من خلال اشراكه في تأدية المزيد من الأعمال المرتبطة بالمنزل والعائلة، مثل اخذ الاولاد إلى المدرسة مع الاستفادة من وقت فراغه لتكملة اعمالك ونشاطاتكِ التي لم يكن لديكِ الوقت الكافي للقيام بها. من ناحية أخرى، ستسمح هذه الأنشطة الجديدة لشريككِ بتوسيع مجال رؤيته عن الحياة العملية.

عززي الجانب الإيجابي من شخصيته

أفضل طريقة لتحفيز شخص ما على العمل هو تذكيره بمهاراته في القيام بأعمال خاصة به من دون اللجوء لغيره. اقترحي عليه، على سبيل المثال، القيام بإعداد بحث متخصص في مجال دراسته يبرز فيه قدراته المهنية، مع اقناعه بأنها ستكون فرصة جيدة لإظهار امكانياته المخبّأة، أو تشجيعه على التقدم بطلب الحصول على وظائف جديدة حتى لو لم ترضي طموحاته، فهذا افضل من لا شيء.

تحدّثي بهدوء مع زوجكِ عن عواقب اتخاذ هذا القرار

من المهم أن تبدأي بالحديث معه عن عواقب هذه الأزمة على أفراد العائلة، على سبيل المثال: ضرورة الحد من النفقات المنزلية لتجنب الدخول في الديون. أيضاً، ابدي رأيكِ في بعض الاقتراحات البناءة ومن منظور إيجابي، لحل سريع لهذه الأزمة.

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