كويتية ترفع دعوى طلاق من زوجها بسبب تفضيله والدته عليها

طلبت امرأة الطلاق من زوجها أمام إحدى المحاكم في الكويت، مبررة طلبها بتفضيله والدته عليها ومحبتها أكثر منها، الأمر الذي أثار دهشة القضاة والمحامين والحضور في قاعة المحكمة.
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ووفقا لصحيفة "القبس"، فإن المحكمة لم تصدر حكمها في القضية، مقررة التأجيل لإعطاء فرصة للصلح بين الزوجين، وعلى الرغم من مطالبة العديدين للزوج بضرورة تطليقها، إلا أنه برر إبقائها على ذمته لوجود أبناء له منها.
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