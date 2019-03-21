شكرا لقرائتكم خبر عن عصب الأسنان.. إيه أعراضه وإزاى تتعالج منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بسبب خوفهم من الذهاب لطبيب الأسنان، يعتمد الكثير من الناس على المسكنات من أجل التعامل مع مشاكل الأسنان المختلفة وعلى رأسها عصب الأسنان، ودون أن يدركوا أن العلاج المبكر لعصب الأسنان يمنع تفاقم أى مشكلة به، فضلا عن أن التكنولوجيا الحديثة كان لها دورا كبيرا فى علاج مشاكل عصب الأسنان بشكل خاص.

4 أعراض أساسية تكشف عن وجود مشكلة فى عصب الأسنان

ويوضح الأطباء المتخصصون فى مركز "شاينى وايت" لزراعة وتجميل الأسنان فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، عن 4 أعراض أساسية تكشف عن وجود مشكلة فى عصب الأسنان وهى كالتالى:

1 - وجود ألم قوى يؤدى إلى استيقاظ صاحبه من النوم.

2 - عدم تأثر الألم بالمسكنات على القضاء على الألم.

3 - عودة الألم للظهور بعد انتهاء تأثير المسكنات فى التقليل منه.

4 - تغيير نظام الحياة اليومية للمريض مثل عدم قدرته على الذهاب للعمل أو ممارسة شئون حياته اليومية.

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ولتوضيح بعض المزايا التى توفرها التكنولوجيا الحديثة للتعامل مع مشكلة عصب الأسنان، أشار الأطباء المتخصصون فى مركز "شاينى وايت" لزراعة وتجميل الأسنان، أن علاج الألم الشديد الناتج عن عصب الأسنان، من خلال الاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة، حيث يمكن عمل فتحة صغيرة، فى الطربوش الخاص بالأسنان، ومن ثم نبدأ فى سحب العصب، وتنظيف القنوات، ومن ثم الحشو، وللقيام بهذه المهمة بشكل سهل نعتمد على "الميكروسكوب الرقمى"، والأشعة مقطعية ثلاثية الأبعاد، حيث ساهما فى سرعة وكفاءة علاج مشاكل عصب الأسنان، ويمكن أن ننهى للمشكلة الخاص بالأعصاب فى جلسة واحدة، أو خلال 3 أو 4 زيارات على الأكثر.

مركز شاينى وايت لتجميل وزراعة الأسنان .. حاصل على المركز الأول فى الشرق الأوسط من ايزاك بسويسرا

وللمهتمين بالبحث عن مراكز متميزة لعمليات تجميل وزراعة الأسنان ، يعد مركز شاينى وايت واحد من افضل المراكز الطبية المتخصصة فى طب الأسنان بمصر والشرق الأوسط ، ولديه 4 فروع وتضم 33 عيادة أسنان متخصصة بها أحدث الوسائل التكنولوجية المتقدمة فى مجال العناية بالاسنان والسياحة العلاجيه ، وحصل على المركز الأول فى الشرق الأوسط من ايزاك بسويسرا ويديره الدكتور شادى على حسين أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس.

باقة من أهم الأطباء المتخصصين فى الأسنان من الحاصلين على الماجستير والدكتوراة

يضم المركز باقة من الأطباء المتميزين من الحاصلين على دراجات الماجستير والدكتوراة واعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ، ويتميز بحالات إعادة تأهيل الفم بالكامل، وخاصة زراعة (اول ان فور) بالزرعة الألمانية ميدينتكا حصريا والمصنفة رقم 1 على العالم لآخر3 سنوات، بنسبة نجاح تفوق 97%.

اكشف اون لاين .. خدمة جديدة من مركز شاينى وايت لتجميل وزراعة الأسنان

وأعلن مركز شاينى وايت لتجميل وزراعة الأسنان مؤخرا خدمة الكشف أون لاين فى شراكة مع دكتور الخليج 365، وهى خدمة تيسر على قطاع كبير من المواطنين الوقت والمجهود، وتتم عملية الكشف أون لاين عبر ارسال المواطنين الصور الخاصة بحالتهم الطبيبة وعن طريقها يتمكن الأطباء المتخصصين من الكشف الأولى والوقوف على التشخيص المبدئى ومن ثم تحديد مسارات العلاج المحتملة واسعار التكلفة المتوقعة.

وخدمة الكشف اون لاين متاحة داخل مصر وخارجها للرد سواء عبر الرسائل الإلكترونية أو من خلال الهاتف، وتساعد هذه الخدمة فى دعم السياحة العلاجية للقادمين من خارج مصر، عن طريق أن المريض يتواصل مع المركز وفق الحالة المرضية ويرسل صور من الأشعة بالإضافة إلى التحاليل وفق التواصل مع طبيب الأسنان، وعلى أساسها يتم وضع تشخيص مبدئى للمريض قبل القدوم إلى مصر للعلاج، حتى يكون المريض على دراية بالتكلفة المبدئية ومدة العلاج، ونوع العلاج وبعد فحص إكلينكى وأشعة من جديد التشخيص النهائى والذى لا يختلف عن التشخيص الأدوات المساعدة مثل الأشعة وغيرها.

للتواصل مع الدكتور شادى على حسين بالكشف أو الاستشارة أو الحجز