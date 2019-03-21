شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك بالكاكا.. هتقوى مناعتك وتحميك من الإمساك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لونها البرتقالى الجذاب يجعل الكثيرون يفضلون تناولها للحصول على فوائدها الصحية الكثيرة، فهى غنية بالعديد من الفيتامينات، وأيضا مضادات الأكسدة، إنها فاكهة الكاكا وخلال التقرير التالى نتعرف على فوائدها وفقا لموقع "HEALTHLINE" ومنها:

- نظرا لاحتواء الكاكا على نسبة عالية من الألياف فهذا يجعلها من الفواكه المهمة لصحة الجهاز الهضمى، فهى تحد من الإصابة بالعسر الهضمى، وأيضا تنشط الأمعاء، وتحد من الإصابة بالإمساك، ولذا فالأشخاص المصابون بالإمساك المزمن عليهم تناولها باستمرا.



فوائد الكاكا

- من الفواكه المميزة فى تنظيم نسبة السكر بالدم، وتحد من الإصابة بارتفاعه.

- مميزة فى التخلص من الوزن الزائد والسمنة، لأنها غنية بنسبة عالية من الألياف، وأيضا تزيد من شعورك بالشبع لفترات طويلة، ولذا لا تترد فى تناولها.

- تحتوى الكاكا على نسبة عالية من فيتامين "سى"، وهذا يجعلها مميزة فى تقوية الجهاز المناعى والحد من الإصابة بنزلات البرد الشديدة، وتعمل على علاجها.

- تحتوى الكاكا على نسبة جيدة من مضادات الأكسدة، وهذا يجعلها من الأطعمة المميزة فى الحد من بالسرطان.

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الكاكا وفائدها علي الصحة

- من الفواكه الجيدة فى تنظيف الجسم، والتى تعمل على التخلص من السموم المتراكمة داخله، ولذا تناولها كثيرا للحصول على جسم نظيف وخال من السموم.

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