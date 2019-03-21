فواد الزنجبيل للحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 مارس 2019 04:46 مساءً - يعتبر الزنجبيل من أهم الأعشاب وأكثرها فائدة للجسم، كونه غني بالفيتامينات المهمة للجسم ومنها بعض المغذيات التي قد تحتاجها المرأة الحامل ولكن يفضل استشارة الطبيب قبل تناوله.

التقت "الخليج 365 نت" باختصاصية التغذية العلاجية "الدكتورة فيفيان محمد وهبي" لتحدثنا حول فوائد الزنجبيل للمرأة الحامل وكيف يمكنها تناوله.

• من أهم فوائد الزنجبيل للحامل:

وفقا للجمعية الأميركية فالزنجبيل يساعد على تخفيف غثيان الصباح عند الحامل:

1. يحتوي على الحديد المهم لتكوين الدم.

2. يحتوي على فيتامين سي الذي يقوي المناعة للأم والجنين.

3. غني بالفوليك أسيد الذي يمنع العيوب الخلقية.

4. يحتوي على نسبة صوديوم منخفضة مما يجعله بديل الملح خلال فترة الحمل.

5. يعتبر منظم للكوليسترول ويقي الأم من خطر ارتفاعه خاصة الأمهات اللاتي يُعانين من ارتفاع الكوليسترول قبل الحمل.

6. يساعد على استرخاء العضلات وتخفيف ألم العظام عند الحوامل.

7. يساعد على تنشيط الدورة الدموية.

8. يحفز عملية الحرق في الجسم وتوريد العناصر الغذائية لطفلك بشكل أكبر.

9. يعتبر كمضاد طبيعي للالتهابات فيساعد على تخفيف التورمات خلال فترة الحمل.

10.يساعد على حل مشاكل الهضم والانتفاخات وسوء الهضم.

• توصيات:

• بالرغم من الفوائد المتعددة للزنجبيل إلا أنه يجب الحرص على عدم الإفراط بتناوله وعدم تناوله كحبوب، لأن تركيزه مرتفع وقد يسبب الإجهاض. ولكن ينصح بإضافته لوصفات الطعام أو تناوله كمشروب ساخن، ولكن يجب ألا يتعدى ١غ كحد أقصى في اليوم مقسمة على ٤ جرعات.

• عدم استخدام الزنجبيل المطحون وتناوله طازج فقط. وعدم استخدامه في الثلاث شهور الأولى من الحمل.

• ومن أفضل الوصفات خلال الحمل: تناول كوب من الزنجبيل مع الليمون والماء الساخن، وتعتبر وصفة فعالة لعلاج القيء والغثيان خلال فترة الحمل.