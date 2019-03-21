الاضرار الناتجة عن زيادة مستوى الفسفور في الدم

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يعد عنصر الفسفور من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة التي لا غني عنها في الجسم من أجل حيويته، حيث يلعب ذلك العنصر دور هام في تكوين العديد من الخلايا الحية في الجسم، كما يعد عنصر الفسفور من العناصر الهامة والضرورية لجميع الكائنات الحية على سطح الأرض، وبالطبع يوجد مستوى معين لنسبة الفسفور في الدم وأي زيادة في نسبة ذلك العنصر داخل الجسم من الممكن أن يؤدي إلى حدوث خلل والتعرض إلى مشاكل صحية خطيرة.

سبب زيادة نسبة الفسفور في الدم

يوجد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة نسبة الفسفور في الدم والتي تؤدي إلى حدوث بعض المشاكل الصحية ومن بين تلك الأسباب ما يلي:

1- حدوث قصور في وظائف الكلى كما أن تلك الحالة تؤدي إلى حالة من عدم الموازنة بين نسبة الفسفور في الدم بالارتفاع عن المعدل الطبيعي.

2- تناول كميات كبيرة من الأطعمة التي تحتوي على عنصر الفسفور.

3- وفي حالة أن تعرض الفسفور إلى التسريب من السائل بين الخلوي.

أعراض زيادة نسبة الفسفور في الدم

بمجرد أن يزيد نسبة الفسفور في الدم فإن الأمر يؤدي إلى ظهور العديد من الأعراض المختلفة والتي من بينها ما يلي.

1- التعرض إلى ألم في المفاصل.

2- كما أن عضلات الجسم سوف تتعرض إلى بعض المشاكل والتي من بينها تيبس وتشنج العضلات بشكل مفاجئ.

3- كما من الممكن أن يعاني الشخص من حكة في الجلد.

4- التعرض إلى مشكلة الطفح الجلدي.

وفي حالة أن كانت هناك زيادة في نسبة عنصر الفسفور في الدم مع نقص في عنصر الكالسيوم فسوف تظهر على المريض عدة أعراض أخرى والتي من بينها ما يلي.

1- الشعور بالتعب والإرهاق.

2- المعاناة من ضيق التنفس.

3- الغثيان والتقيؤ أيضا من بين الأعراض.

4- كما يعاني المريض من فقدان الشهية.

الأضرار الصحية لزيادة نسبة الفسفور في الدم

يوجد الكثير من الأضرار التي تحدث نتيجة زيادة نسبة الفسفور في الدم ومن بين تلك الأضرار التي تظهر بشكل مباشر على الجسم ما يلي.

1- زيادة نسبة الفسفور تزيد من نسبة تعرض الشخص إلى أمراض القلب.

2- التعرض إلى تلف في الكلى والتي ينتج عنها حدوث الكثير من الأمراض.

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3- كما أن الجسم يصبح أقل قدرة على امتصاص المعادن المختلفة من الطعام، فقد أكدت الدراسات على أن زيادة الفسفور في الدم من الأشياء التي تؤثر سلبا على امتصاص عنصر الحديد على وجه التحديد ومن ثم تعرض المريض إلى العديد من المشاكل الصحية من بينها فقر الدم ومشكلة السكر وغيرهم من الأمراض.

4- كما أن الجهاز الهضمي يتعرض إلى الكثير من المشاكل والتي من بينها الإسهال أو الإمساك على حد سواء.

5- كما يتعرض المريض إلى فرط في نسبة البوتاسيوم في الدم.

علاج مشكلة ارتفاع نسبة الفسفور في الدم

حتى تتمكن من معالجة ارتفاع نسبة الفسفور في الدم كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية.

1- بداية لابد من تحديد نسبة الفسفور في الدم والتأكد من المسبب الرئيسي لتلك المشكلة فالتعرف على المشكلة المسببة للزيادة من الأشياء التي تساهم في معالجة المشكلة وأيضا التعرف على إذا ما كانت تلك المشكلة حادة أو مزمنة.

2- في حالة أن كانت زيادة نسبة الفسفور في الدم من النوع الحاد ولكن لا يوجد خلل أو نقص في نسبة الكالسيوم في الدم يكون الأمر سهل وبسيط ويعالج خلال 12 ساعة فقط حيث يقدم الطبيب المعالج على معالجة المريض من خلال غسيل الكلى لمرة واحدة فقط ومن ثم عودة الكلى إلى وظيفتها الطبيعية وضبط مستوى الخلل.

3- كما أن مشكلة أرتفاع نسبة الفسفور الحاد في الدم يتم معالجته من خلال تناول الأدوية المناسبة والتي تقلل من قدرة الجسم على امتصاص المزيد من الكالسيوم، كما يتبع المريض نظام غذائي مناسب يحتوي على نسبة بسيطة من الفسفور.

ويتوجب على من يعاني من زيادة في نسبة الفسفور في الدم من تقليل الأطعمة التي تحتوي على نسبة مرتفعة منه والتي من بينها ما يلي.

1- الحليب.

2- اللحوم الحمراء.

3- السمك والدجاج.

4- صفار البيض.

5- الجوز.

6- الفاصوليا.

ولا يعتمد الطبيب المعالج على الطرق السابقة وحدها في معالجة زيادة نسبة الفسفور في الدم ولكن يلجأ إلى أعطاء المريض بعض الأدوية الهامة في تقليل نسبة الفسفور والتي من بينها ما يلي.

1- المواد التي تحتوي على الفوسفات والتي تعتمد على الكالسيوم.

الاضرار الناتجة عن زيادة مستوى الفسفور في الدم

2- كما يوجد عدة أدوية أخرى من شأنها تقليل نسبة الفسفور ولا يتم صرفها إلا تحت الإشراف الطبي وفقا لحالة المريض..