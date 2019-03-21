الأم تستعد لاستقبال المولود بانكماش إيجابي في المخ

خلصت دراسة إسبانية إلى أن هرمونات الحمل تؤثر بشكل كبير على دماغ المرأة خلال فترة الحمل؛ لتهيئتها للتعامل مع كونها ستصبح أما.

ووفقا للدراسة التي نشرتها دورية "نيتشر" مؤخرا، التقط الفريق البحثي صورا بالرنين المغناطيسي لأدمغة 25 امرأة قبل ولادة الطفل وبعدها، وقارنوا النتائج مع نساء لم يحملن، وتوصلوا إلى أن أجزاء المخ التي تتعامل مع وظائف الإدراك الاجتماعي نقص حجمها في النساء اللاتي أكملن فترة الحمل ووضعن أطفالهن بنجاح، بسبب حدوث نقص في كمية المادة الرمادية المسؤولة عن هذه الوظائف.

ولا تؤثر هذه التغيرات على مهارات المرأة في التفكير والذاكرة، كما أكدت سوزانا كرمونا، عالمة الأعصاب بجامعة كارلوس الثالث بمدريد، وأحد الباحثات الرئيسيات في الدراسة.

Advertisements

وقالت كرمونا، في تقرير نشره موقع الجامعة: "على عكس ما قد يتصور البعض، فإن هذا الإنكماش في العقل قد يكون نتيجة لشيء طيب، إذ يتسبب في ضبط دقيق للوصلات بين الخلايا العصبية".

وأضافت في محاولة لتقريب المفهوم: "عندما تكون أمامك طرق كثيرة للوصول إلى مكان ما، فالأنسب أنك ستتجاهل الطريق الذي يأخذ المزيد من الوقت، وتختار الطريق الأقصر والأسرع، وهذا ما يحدث في عقل المرأة بالضبط، استعدادا لمسؤولية رعاية المولود التي ستلقى على عاتقها".

وتأكد هذا الاستنتاج لدى الفريق البحثي بعد أن لاحظوا أن النساء اللاتي فقدن حجما أكبر من المخ، أبلغن أيضا عن ارتباط أقوى بأطفالهن.