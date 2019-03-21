الشاي الساخن جدا يضاعف خطر الإصابة بالسرطان

يبدأ العديد من الأشخاص يومهم بكوب من الشاي، لكن هؤلاء الذين يشربونه والبخار الكثيف يتصاعد منه من شدة السخونة، يعرضون أنفسهم إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان المريء إلى الضعف، حسب دراسة حديثة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن باحثين وجدوا أن الذين يحبون شرب الشاي ودرجة حرارته تتجاوز 60 درجة مئوية، ويستهلكون ما يزيد على 700 مللي من الشاي يوميا، نحو كوبين كبيرين، ارتفع لديهم خطر الإصابة بسرطان المريء إلى 90%، مقارنة بهؤلاء الذين يشربون كمية شاي أقل يوميا وبدرجة حرارة أقل.

وأجريت الدراسة على أكثر من 50 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و75 عاما، على مدار 10 سنوات. وفي الفترة بين 2004 و2017، رصد الباحثون 317 حالة جديدة من سرطان المريء.

وأوضح الباحثون أن دراستهم لا تزال تحتاج إلى مزيد من البحث لمعرفة العلاقة بين الشاي الساخن للغاية وارتفاع نسب الإصابة بسرطان المريء على وجه التحديد.

وقال رئيس فريق البحث القائم على الدراسة الدكتور فرهد إسلامي من جمعية السرطان الأمريكية: "يستمتع كثير من الأشخاص بشرب الشاي والقهوة أو أي مشروبات ساخنة أخرى. لكننا توصلنا إلى أن شرب الشاي وهو ساخن جدا يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء ومن ثم ننصح بالانتظار حتى تبرد المشروبات الساخنة قليلاً قبل البدء في شربها".

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وبالرغم من إشارة دراسات سابقة إلى العلاقة بين شرب الشاي الساخن والإصابة بسرطان المريء، فإن هذه الدراسة هي الأولى التي تحدد درجة الحرارة التي يزيد عندها خطر الإصابة به.

من جانبه علق ستيفن إيفانز، أستاذ علم الأدوية الوبائي في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، بأن المشكلة تكمن في السخونية نفسها وليس نوع المشروب. وقال: "في الواقع أي ساخن يمكن أن يسبب جرحا في المريء وهذه الإصابة تؤدي إلى تغيير في الخلايا ومن ثم إلى السرطان".

ويعد سرطان المريء هو ثامن أكثر أنواع السرطان شيوعا في العالم، وعادة ما يكون مميتا حيث يتسبب في وفاة نحو 400 ألف شخص سنويا، وفقا للوكالة الدولية لبحوث السرطان. وعادة ما يكون سبب الإصابة بهذا النوع من السرطان، تكرار جروح المريء بسبب التدخين والكحول وارتجاع المريء وربما أيضا المشروبات الساخنة.

وتقدر جمعية السرطان الأمريكية تشخيص 13.750 حالة سرطان مريء جديدة بين الرجال، و3900 حالة جديدة بين السيدات في الولايات المتحدة خلال عام 2019.

وفي الولايات المتحدة وأوروبا، نادرا ما يشرب الناس المشروبات ساخنة بدرجة حرارة أكثر من 65 درجة مئوية، على عكس العادات في روسيا وتركيا وأمريكا الجنوبية التي تتضمن شرب الشاي ساخنا جدا بدرجة حرارة أعلى حتى من 65 مئوية.