شرب الشاي الساخن يعرضك لهذا الخطر وهكذا توفرين الحماية لنفسك!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حذر باحثون من أن شرب الشاي أو القهوة وهما ساخنان قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السرطان بمقدار الضعف، وتبين أن الأشخاص الذين يداومون على شرب الشاي عند درجة حرارة 60 درجة مئوية أو أعلى يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان المريء بنسبة 90 %.
فيما يقل ذلك الخطر بشكل كبير بالنسبة للأشخاص الذين يتركون الشاي المغلي للتو حتى يبرد لبضع دقائق قبل تناوله، وجاءت تلك الدراسة، التي أجريت في جامعة العلوم الطبية بإيران، لتعزز النتائج البحثية التي سبق أن ربطت بين المشروبات الساخنة والسرطان.
لكن تلك الدراسة هي الأولى من نوعها التي تتوصل لوجود علاقة بين السرطان وتناول المشروبات ساخنةَ بعد تتبع مجموعات من الأشخاص على مدار فترة زمنية طويلة، وقال الباحثون: إن نتائجهم بُنيت على الشاي وتنطبق على مشروبات أخرى منها: القهوة و الشوكولاته الساخنة.
وتعليقًا من جانبها على تلك الدراسة، قالت جورجينا هيل، مسؤولة المعلومات الصحية لدى جمعية بحوث السرطان في المملكة المتحدة، إن تلك الدراسة جاءت لتؤكد نتائج دراسات سابقة ربطت بين تناول مشروبات تزيد درجة سخونتها على 60 درجة مئوية وبين الإصابة بسرطان المريء، لكن يمكن الحد من خطر الإصابة بالمرض من خلال طريقتين، أولاهما ترك المشروب يبرد قليلاً أو إضافة قدر من اللبن البارد إليه.
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