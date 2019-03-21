شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح مهمة بعد عملية تصحيح الإبصار بـ"الفيمتو ليزك" يقدمها الدكتور أحمد عساف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الحفاظ على التعليمات والتوصيات الطبية شرطا أساسيا لنجاح العمليات الجراحية وغير الجراحية أيضًا، ودائمًا ما يكون هناك العديد من الإرشادات الطبية للمريض قبل العملية، ونصائح طبية أخرى يجب اتباعها بعد إجراء العملية بما يضمن نجاحها وعدم دخول المريض فى أى آثار سلبية أو مضاعفات.

ومع الانتشار الكبير لعملية تصحيح الإبصار باستخدام التقنية الطبية الحديثة "الفيمتو ليزك"، التقى ”الخليج 365” الدكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة عين شمس وزميل كلية الجراحين الملكية البريطانية، للتعرف على عدد من النصائح والتوصيات الطبية الواجب على المرضى اتباعها بعد اتمام عملية تصحيح الإبصار باستخدام "الفيمتو ليزك".

ويقول الدكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة عين شمس، إن هناك عدد من النصائح التى يجب مراعاتها بشكل جيد من قبل المرضى بعد إجراء عملية تصحيح الإبصار باستخدام تقنية الفيمتو ليزك، لتجنب الدخول فى أى مضاعفات بعد العملية وللحفاظ على نجاح العملية بشكل كامل.

وأوضح الدكتور أحمد عساف زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أنه يأتى فى مقدمة النصائح التى يجب على الشخص الذى أجرى عملية تصحيح الإبصار باستخدام تقنية الفيمتو ليزك، الالتزام بها لضمان نجاح العملية، ضرورة الامتناع عن فرك العين باليدين.



انفوجراف للدكتور أحمد عساف حول نصائح للمرضى عقب عملية الفيمتو ليزك

ومن بين النصائح التى قدمها الدكتور أحمد عساف، ضرورة امتناع المريض عن ارتداء ووضع العدسات اللاصقة الملونة فى العين، بالإضافة إلى التوقف تمامًا عن ممارسة السباحة سواء فى البحر "مياه مالحة" أو فى حمامات السباحة، هذا إلى جانب امتناع السيدات عن استخدام المكياج ومواد التجميل بالعين حتى لا تتأثر العملية.

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