كيف تتغلبين على الجوع أثناء الرجيم

الشعور بالجوع طبيعي أثناء الرجيم. هذا لأنك تتناول سعرات حرارية أقل من احتياجاتك، وبالتالي يظهر الشعور بالجوع. اعتبر الشعور بالجوع هو الشعور المرادف لحرق الدهون. يمكنك تحمل الجوع عن طريق شغل نفسك بهواية جديدة، أو الخروج في الهواء مع أصدقائك (بعيداً عن المطاعم). لا تجلس في المنزل بدون أن تفعل شيء، لأن كل ما ستفعله وقتها هو التفكير في الطعام.

الفهرس الجوع أثناء الرجيم من أهم العوامل التي تساهم في نجاح رحلة التخسيس وحرق الدهون هي الاستمرارية والإلتزام بالرجيم. في مصر والوطن العربي، يعطي دكتور الرجيم ورقة مطبوعة لمرتادي العيادة، وفي الغالب تتكون من وجبات لا تكفي قطة. ثم يلومهم هذا الدكتور عندما لا يلتزمون بهذا النظام الغذائي القاسي الشديد الفقير بالسعرات، البروتينات والعناصر المغذية. بل ويلوم الأشخاص أنفسهم عندما لا يحتملون هذا الرجيم القاسي فترة طويلة. الجوع غريزة أساسية ومن الطبيعي أن يهرع الإنسان إلى الطعام في حالة الجوع الشديد.. لذلك لا يقع اللوم على متبع هذا الرجيم القاسي. أسباب الشعور بالجوع المستمر الاهمال في وجبة الإفطار إذا كنت تميل إلى تخطي وجبة الإفطار ، فعليك بتغيير هذه العادة . الإفطار هي الوجبة الأكثر أهمية من اليوم والضرورية . ففعليك المحاولة لتناول وجبة الإفطار بشكل منتظم وسيتم استقرار نسبة السكر في الدم بحيث لا تشعر بالتلهف حول تناول الأطعمة خلال اليوم . تحتاج إلى تضمين البروتين في الصباح بالوجبة من أجل مواجهة الجوع بشكل أكثر فعالية . اجعلها قاعدة لتناول الطعام كل صباح ، وسوف تتمكن من تقليل الاستهلاك اليومي من الغذاء . الجفاف هناك بعض اللحظات يضلك عقلك ويشعرك بالجوع . وهذا يعني أنك ليس من الضروري تناول الطعام لأنك تشعر بالجوع ؛ فربما جسمك يعاني من الجفاف وأنت ببساطة بحاجة الى بعض الماء . أعراض الجوع والجفاف هي نفسها تقريبا نفس اعراض الجوع ، فقد تخطأ عند المزج بين الشعورين . على سبيل المثال ، سوف تفتقر إلى الطاقة والشعور بالنعاس . لهذا السبب فإننا نوصي بشرب كوب من الماء في البداية وبعد ذلك تتحقق ما إذا كنت جائعا أو عطشان . هذا التكتيك قد يكون مفيد جدا بالنسبة لك وتستطيع من خلاله السيطرة على عدد كبير من السعرات الحرارية . اهم النصائح للتغلب على شعور الجوع مع الرجيم

النصحية الأولى البعد عن أنظمة الرجيم القاسية و إختيار حمية غذائية مغيدة حمية السعرات الحرارية المعتمدة على حساب النقاط أو الحمية الكندية أو الحميات الغذائية التي تعتمد علة الألياف كعنصر أساسي مع الوقت الرجيم الفاسي يضعف من الكتل العضلية للجسم و يتسبب ذلك في هشاشة العظام مستقبلًا .

النصحية الثانية

تناول كميات قليلة من الدهون المشبعة و غير المشبعة كالمكسرات و لأنها تساعد على تأخير عملية الهضم و تأخير تفريع المعدة فيعطي الإحساس بالشبع لمدة زمنية طويلة .

النصحية الثالثة

ناول السوائل كالعصائر و الشاي الأخضر لأنها تعطي الإحساس بالشبع و تساعد في عملية إنقاص الوزن ، تناول الشوربة لأنها تساعد على توسيع جدار المعدة بالتالي تعطي الإحساس بالشبع .

النصحية الرابعة

تناول البروتين في جميع أيام الرجيم حيث أن البروتين بشقي الحيواني و النباتي يأخذ وقتًا طويلًا في الهضم مما يعطى الشعور بالشبع كما أنه يعزز من كتلة و كثافة عضلات الجسم فلا يفقد الجسم أي شيء سوى الوزن الزائد بإمكان تناول ما بين 50 إلى 60 سعر حراري من البروتين يوميًا .

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النصحية الخامسة

الماء هو من أكثر السوائل التي تعطي الإحساس بالشبع و الإمتلاء .

النصحية السادسة

تناول الخضروات تحتوي الخضروات بشكل عام على الألياف الغذائية و الكربوهيدات المعقدة التي تسهل في عملية دفع الطعام في الأمعاء بالإضافة إلى أنها تعطي الإحساس بالشبع لمد طويلة بسبب انساط جدار المعدة الذي بعدها تبدأ المعدة في إعطاء الإشارات إلى المخ بالشبع .

النصيحة السابعة

اتباع مهارات تناول الطعام مثل الأكل ببطء شديد و مضع الطعام مرات عديدة لأن المخ يبدأ في إرسال ارشارات الشبع بعد 15إلى 20 مضغه .

اطعمة لا تزيد الوزن أثناء الرجيم

التفاح

ثمرة التفاح غنية بالعديد من القيم الغذائية التي يحتاجها الجسم حيث إنها تحتوي على كمية رائعة من الألياف النباتية التي تسهل من عملية الهضم. يحتوي التفاح على نسبة كبيرة من المياه التي تساعد في طرد السموم والدهون من الجسم للاستمتاع بصحة أفضل.

الأفوكادو

يتميز الأفوكادو باحتوائه على الألياف النباتية القابلة للذوبان والتي تساعد المعدة على هضم الطعام بصورة أفضل. يحتوي الأفوكادو على حمض الخليك الذي يعمل على تنشيط مركز الشبع في الجسم، كما أن في الأفوكادو كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تؤهله ليكون وجبة غذائية متكاملة.

التونة

تناولي أسماك التونة كوجبة جانبية خفيفة بين الأطعمة الرئيسية فهي مصدرًا رائعًا لعنصر السيلينونين والذي يلعب دورًا كبيرة كمضاد للأكسدة. وتتميز التونة باحتوائها على نسبة قليلة من السعرات الحرارية مما يعني شعور بالشبع وخسارة الوزن.

المكسرات

تتميز المكسرات باحتوائها على الدهون الأحادية الغير مشبعة والمعروفة باسم الدهون المفيدة والتي لا تؤثر على زيادة الوزن إلا في حالة تناولها بكميات كبيرة. وتحتوي المكسرات أيضًا على البروتين والألياف النباتية التي تساعد على التعزيز من الشعور بالشبع. قومي بتناول حفنة من المكسرات بين وجباتك الرئيسية للقضاء على الشعور بالجوع.

الخضروات

تساعد الخضروات الجسم على خسارة الوزن بشكل كبير وملحوظ عند الاعتماد عليها كوجبة جانبية. حيث إنها غنية بالمياه والألياف النباتية ذات التأثير الرائع في خسارة الوزن.

الشوفان

انتشر استخدام الشوفان في الآونة الأخيرة كوجبة جانبية يمكن الاعتماد عليها لخسارة الوزن. حيث إنه يعتبر من الحبوب الكاملة التي تتعدد قيمها الغذائية وتساعد في الشعور بالشبع بكمية قليلة من السعرات الحرارية. وتتضمن الكثير من برامج الحمية الغذائية الشوفان كوجبة جانبية للتخلص من الوزن الزائد نظرًا لأهميته في تغذية الجسم بالألياف والفيتامينات وخسارة الدهون الزائدة.

الفشار

قومي بتناول الفشار كوجبة سناكس خفيفة بين الوجبات الرئيسية للتخلص من الشعور بالجوع بكمية قليلة من السعرات الحرارية. فالفشار غني بالألياف والمواد المضادة للأكسدة التي تعزز الشبع وتساعد على خسارة الوزن.