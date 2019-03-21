بالصور: طريقة ممارسة تمرين السكوات لشد البطن والأرداف

بالطبع ترغب المرأة في عدم زيادة وزنها؛ بل تريد التخلص من الكيلوغرامات الزائدة في الجسم؛ للحصول على طلة رشيقة، ويمكن تحقيق الأمر مع تمرين السكوات الذي يعد من أهم التمارين التي تعمل على تقوية وشد عضلات الجسم، وللتخلص من تراكم الدهون في البطن والأرداف.



فوائد ممارسة تمرين السكوات

أولاً: المحافظة على توازن الجسم والأعصاب.

ثانياً: شد عضلات البطن وأسفل الظهر.

ثالثاً: تقوية عضلات الساقين.

رابعاً: تحسين الدورة الدموية.

خامساً: يساعد على التخلص من السيلوليت في حال ممارسته بانتظام.

سادساً: يساعد على الحيوية والجمال والشباب الدائم.

تمرين السكوات لشد البطن والارداف



نصائح بعد ممارسة تمرين السكوات:

أولاً: شرب الماء

يساعد على استعادة المياه والصوديوم المفقود خلال ممارسة الرياضة، وتوازن الماء في الجسم بمثابة وسادة لحماية الأعضاء الحيوية في الجسم.

ثانياً: تناول الفاكهة

تساعد على تحفيز نمو الهرمونات التي تساعد على حرق الدهون، كاللبتين والأديبونكتين؛ حيث إن كليهما يساعد على زيادة نشاط عملية الأيض في الجسم.

ثالثاً: تناول البروتين

البروتينات تساعد على بقاء الشعور بالشبع لفترة أطول، وهذا يؤدي لتقليل السعرات الحرارية التي يتم تناولها على مدار اليوم.

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