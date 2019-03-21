الهايفو.. أحدث تقنية لتجميل وشد الجلد دون جراحة

تعتبر "الهايفو" أحدث تقنيات علاج البشرة وشد الجلد، وأكثرها تميزاً، كونها لا تستخدم الحقن ولا تحدث أي جروح في الجلد، كما أن حالة البشرة لا تتأثر بعد زوال مفعولها.

وقال الدكتور محمد لطفي الساعي، أستاذ الأمراض الجلدية بالمركز القومي المصري للبحوث، لـ"العين الإخبارية"، إن "الهايفو عبارة عن موجات فوق صوتية مكثفة تخترق طبقات الجلد المختلفة، ليصبح أقوى ومشدودا، وتعمل على تحفيز إفراز كولاجين طبيعي بشكل قوي جداً، وبالتالي تزيد نضارة البشرة وحيويتها".





وعدد الساعي مميزات تقنية الهايفو في شد الجلد:

١- الجلسة تجرى بشكل سطحي دون حقن أو أي جروح للجسم.

٢- التقنية الوحيدة في العالم التي تعتبر بديلا للخيوط وعمليات شد الوجه والرقبة.

٣- تعالج التجاعيد أسفل العين وتفردها بشكل رائع جداً.





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٤- يعيد إحياء البشرة ويحفز الكولاجين على جميع مستويات الجلد العميقة والسطحية.



٥- يعالج ترهل الجلد في الرقبة.

٦- يجعل الجلد أكثر حيوية ومرونة وشبابا بشكل طبيعي.

٧- يدوم تأثير الهايفو فترات طويلة، والأهم من ذلك أن حالة البشرة لا تتأثر بعد انتهاء تأثيره، مثل ما هو شائع في التقنيات الأخرى.





٨- لا توجد أي آثار سلبية للهايفو، ويمكن ممارسة النشاط العادي بعد الجلسة مباشرة.



٩- يستخدم الهايفو لشد جلد جميع أجزاء الجسم مثل (الوجه، والرقبة، والذراع، والصدر، والبطن، والفخذين، والأرداف).

10- تتراوح جلسات الهايفو للوجه والرقبة بين جلسة واحدة أو اثنتين، حسب حالة الجلد، أما مناطق الجسم الأخرى تحتاج جلسة كل شهر لمدة 6 أشهر، والمناطق الأكثر استخداماً حتى الآن، وحققت نجاحاً يفوق الـ90% هي (الوجه والرقبة والبطن خصوصا بعد الولادة، والأرداف، والفخذين، والذراع).



