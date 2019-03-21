أم تعتدي بالضرب المُبرح على أطفالها السبعة في أريزونا

أوقفت شرطة أريزونا والدة بالتبني لسبعة أطفال، زُعم أنهم يتضورون جوعا ويتعرضون للضرب إذا فشلوا في أداء مشاهد تعرضها على قناتها في "يوتيوب".

وتضم قناة ماشيل هاكني (عمرها 48 عاما)، المعروفة باسم "Fantastic Adventures"، نحو 700 ألف متابع وتستقطب أكثر من 242 مليون مشاهدة. ومع ذلك تشهد كواليس الفيديوهات سلوكيات بشعة في معاملة الأطفال، ووفقا إلى أطفالها السبعة المتبنين، فقد فرضت هاكني شروطا على تناول الطعام والشراب، وكذلك على دخول المرحاض، كما قامت باحتجازهم في الخزانة لفترات طويلة من الزمن، عند ارتكابهم أخطاء أثناء تصوير مقاطع الفيديو.

وتؤكد هاكني على أنها عاقبت الأطفال من خلال إيقافهم في زاوية العقاب فقط، رغم معارضة أطفالها وأحد أبنائها الأكبر سنا لذلك، مدعين أنها اعتمدت أساليب الضغط لإجبارهم على الوقوف في الزاوية وأيديهم فوق رؤوسهم لساعات طويلة، بالإضافة إلى الضرب باستخدام الحزام ورش الفلفل على أعضائهم التناسلية.

وخضع جميع الأطفال لمقابلات جنائية وفحوص طبية، بعد توقيف هاكني، 15 مارس/ آذار الجاري، حيث تواجه 7 تهم تتعلق بإساءة معاملة الأطفال، و5 تهم حول الحبس غير القانوني والتحرش الجنسي بالأطفال، ولم تكشف الشرطة بعد عن أعمار الأطفال الذين يعانون من نقص الوزن وسوء التغذية، لكن من الواضح أن أعمارهم تقل عن 10 أعوام، وأكد موقع "يوتيوب" أنه قام بإيقاف قناة المتهمة، وسيلغيها نهائيا في حال أدينت أو اعترفت بذنبها.

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