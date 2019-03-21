نصائح بسيطة وعملية لتجنب قشرة الشعر المزعجة

القشرة عبارة عن قطع صغيرة من الخلايا الميتة تنفصل عن جلدة الرأس التي كسائر أعضاء الجسم تتخلص من خلايا الجلد السطحية. تصبح القشرة مزعجة وقبيحة عندما تكون سميكة وكثيفة. أنواع القشرة هنالك نوعان من القشرة: الجافة والدهنية. القشرة الجافة: تكون بيضاء، مسطحة، ورفيعة ويمكن إزالتها عن الشعر بسهولة. تترافق عادة القشرة الجافة مع تقرحات في جلد الرأس. إن التجدد السريع لخلايا البشرة يسبب ظهور القشرة الجافة. القشرة الدهنية: تكون صغيرة، صفراء اللون تقريبا وتلتصق بجلدة الرأس التي تسبب لها التقرحات. تظهر عادة القشرة الدهنية على الشعر الدهني وهي ناجمة عن فائض في مادة الزهام. أسباب القشرة والعوامل التي تدفع إلى ظهورها يعود ظهور القشرة إلى عدد من الأسباب المختلفة بدءا ببعض الأمراض التي قد تصيب فروة الرأس. تظهر القشرة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض جلدية كالصدفية، الاكزيما، التهاب الجلد الزهمي وغيرها من الأمراض. في بعض الأحيان تكون القشرة نتيجة التهاب جلدة الرأس بسبب فطريات مجهرية. من الضروري استشارة طبيب الجلد للحصول على تشخيص محدد لأسباب ظهور القشرة. قد تظهر القشرة على جلدة الرأس دون وجود أمراض معينة مرتبطة بظهورها فيصعب بالتالي تحديد مصدرها. ولكن قد يكون بعض العوامل مسؤولة عن ظهور القشرة ومن الضروري مكافحتها: التدخين الهواء الجاف أو الاستعمال المتكرر لمجفف الشعر الشامبو غير المناسب أو التفويح السيئ الضغط النفسي، القلق،... وأخيرا قد تظهر القشرة نتيجة التهاب جلدة الرأس الناجم عن نقص في النظافة أو عن فائض في مادة الزهام أو عن حكاك متكرر. نصائح عملية ويومية إذا كانت بشرتك جافة امتنعي سيدتي عن غسل شعرك يوميا واختاري المستحضرات اللطيفة التي لا تؤذي فروة الرأس. تسبب القشرة تقرحات في الجلد تكون حقلاً مؤاتيا لنمو و تكاثر البكتيريا مما يدفعك إلى الحكاك. عندما تحكين جلدة الرأس قد تتسببين بالتهاب فروة الرأس مما يسرع من ظهور القشرة ويساعد على تكاثرها لذلك إياك والحكاك. إذا كنت تعانين سيدتي من مشكلة قشرة متكررة أو تلاحظين احمراراً أو تقرحات في فروة الرأس استشيري طبيب الجلد أو طبيب الأسرة فورا. معالجة القشرة في حال وجود مرض معين من الطبيعي الخضوع لعلاج يصفه الطبيب، فقد ينصحك باستعمال أدوية موضعية ( كريم، شامبو ..... ) أو أدوية تؤخذ عن طريق الفم أو عن طريق الحقن ( في بعض الحالات النادرة ). بمكن معالجة القشرة الجافة أو الدهنية باستعمال شامبو معين يسمح بإبطاء عملية تجدد الخلايا. قد يطلب منك الطبيب استعمال الشامبو بالتناوب مع شامبو آخر لطيف على جلدة الرأس ومُعد للاستعمال المتكرر. تجدين سيدتي في بعض انواع الشامبو نباتات تملك فضائل علاجية تمنع ظهور القشرة ( المُر Myrrh، الكينا Eucalyptus ، نبتة السعال Coltsfoot ....).يمكنك أيضا وضع لوسين مهدىء للحكاك و فجفف للبشرة قبل عملية غسل الشعر بالشامبو.

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