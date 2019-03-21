شكرا لقرائتكم خبر عن مكسوفة تضحكى.. اعرفى 4 طرق للتخلص من تجاعيد الوجه مع مركز دكتور أحمد السبكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبحث الفتيات عن وسائل تجميل الوجه من أجل الحصول على مظهر مثالى وبشرة نضرة، وللتخلص من التجاعيد المزعجة التى تفسد نضارة الوجه وجماله، وهن فى سبيل ذلك قد يلجأن إلى الوصفات الطبيعية المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعى ومواقع الإنترنت والمنتديات، إلا أنها وسائل غير مجدية فى كثير من الأحوال وقد تضر بشرتهن أكثر من إفادتها.

وفى هذا الإطار يؤكد الأطباء المتخصصون فى مركز الدكتور أحمد السبكى للتجميل والليزر أنه بعيدًا عن وصفات الإنترنت غير المجدية، هناك عدة طرق عملية للتخلص من تجاعيد الوجه بشكل خاص وتجاعيد الجسم بشكل عام، مثل "البوتوكس، والفيلر، والهايفو، وخيوط نضارة الوجه".

أوضح الأطباء المتخصصون فى مركز الدكتور أحمد السبكى للتجميل والليزر، أن البوتوكوس والفيلر يستخدمان فى علاج التجاعيد، ولكن الأول يعالج التجاعيد التعبيرية أى التى تظهر مع حركة المنطقة التى تظهر بها التجاعيد، أما الفيلر فهو يعالج التجاعيد الثابتة التى تظهر حتى بدون أى حركة.

كيفية علاج تجاعيد الوجه عن طريق البوتوكس والفيلر

لفت الأطباء فى مركز الدكتور أحمد السبكى للتجميل والليزر، إلى أن البوتوكس يستخدم لحل مشكلة التجاعيد فى مناطق "الجبهة الأفقية، حول العين، بين العينين، منطقة الفك، تجاعيد الرقبة، رفع الحاجب ورفع الجفن العلوى المتهدل"، بينما يستخدم الفيلر فى الحقن تحت الجلد ليعالج ضمور الفك وتحت العينين للهالات السوداء والشفاه.

علاج تجاعيد الوجه عن طريق الهايفو

وأضاف الأطباء المتخصصون فى مركز الدكتور أحمد السبكى للتجميل والليزر، أن "الهايفو" جهاز بسيط يعمل على شد الجلد بكل سهولة وآمان عن طريق الموجات فوق الصوتية، مما يسمح برؤية طبقات الأنسجة المراد علاجها، وبالتالى توجيه الطاقة مباشرة تجاهها، ويشد جهاز الهايفو، الوجه عن طريق التأثير على الطبقات العميقة للجلد مما يحفز إنتاج الكولاجين والذى بدوره يقوم بشد الجلد وإعطائه نضارته، والمناطق التى يمكن علاجها باستخدام "الهايفو"، هى منطقة الحاجب، والفك السفلى، والثنيات الأنفية الشفوية، بالإضافة إلى الوجه والرقبة.



إنفوجراف يوضح طرق التخلص من تجاعيد الوجه

علاج تجاعيد الوجه بخيوط النضارة

أما عن تقنية علاج التجاعيد بخيوط شد الوجه، فقد أكد الأطباء فى مركز الدكتور أحمد السبكى للتجميل والليزر، أنها إحدى الطرق الآمنة لعلاج التجاعيد، حيث تتم بدون جراحة تحت تأثير مخدر موضعى، ويتم فيها استخدام خيوط لشد أجزاء الوجه كالخدين والحاجبين ومنطقة أسفل الفم والرقبة، وهناك عدة أنواع من الخيوط منها الدائمة النتائج والتى تستمر أكثر من 5 سنوات، ومنها المؤقتة التى تستمر نتائجها من عام إلى عامين، ومن أهم ميزاتها:

1- خيوط نضارة الوجه تستخدم بدون تدخل جراحى.

2- معظم الخيوط تذوب بالأنسجة لذلك لا تشكل خطر على البشرة.

3- نتائج خيوط نضارة الوجه تستمر لعدة سنوات.

4- تستخدم خيوط النضارة لشد جميع أجزاء الوجه.

5- تكلفتها منخفضة مقارنة بالعمليات الجراحية الأخرى.



إنفوجراف يوضح مميزات شد وعلاج تجاعيد الوجه بخيوط النضارة الطبية

نصائح هامة قبل علاج التجاعيد

واختتم الأطباء فى مركز الدكتور أحمد السبكى للتجميل والليزر، نصائحهم بالتأكيد على عدة توجيهات هامة يجب اتباعها مع الحالات التى يتم علاج التجاعيد لديها بأى طريقة، لضمان نجاح العملية وهى:

1- الامتناع تمامًا عن الضغط على الوجه أو حك الجلد.

2- عدم التعرض للشمس بشكل مباشر لأوقات طويلة.

3- عدم استخدام "المكياج" خلال فترة النقاهة التى يحددها الطبيب.

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4- الامتناع عن التدخين لمدة أسبوعين على الأقل بعد العملية.

5- شرب كميات وافية من الماء لتروية البشرة.



إنفوجراف يوضح نصائح هامة تضمن نجاح عملية علاج التجاعيد

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