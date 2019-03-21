شكرا لقرائتكم خبر عن ماهى أسباب تغير لون البول لبرتقالى ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لون البول يعد مؤشر مهم لصحة الشخص ويعتبر اللون الأصفر الفاتح دليل على صحة الشخص، إلا أنه في بعض الأحيان قد يثير اللون البرتقالى الدهشة والقلق.



أسباب البول البرتقالى

أسباب البول البرتقالى

يمكن أن يحدث البول البرتقالى وفقا لتقرير موقع "belmarrahealth"، بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، بعضها أكثر حدة من غيرها، وهناك أسباب لوجود هذا اللوم في البول وهي :

النظام الغذائى:

قد يحدث أن يكون لون البول برتقالى لمجرد أنك استهلكت أطعمة معينة مؤخرًا، يمكن للفواكه والخضار البرتقالية والحمراء مثل البنجر والجزر تغيير لون البول وجعله يبدو برتقاليًا.



اسباب البول البرتقالى

الجفاف:

يعتبر الجفاف أحد أكثر أسباب البول البرتقالي شيوعًا. إن عدم شرب كمية كافية من الماء يؤدي إلى زيادة تركيز البول وبالتالي فقد يبدو لونًا أصفر داكن أو برتقالي.

الملينات:

تحتوي بعض الملينات على السنا وهو عشب يستخدم عادة لتخفيف الإمساك الذي قد يتسبب فى تغيير لون البول إلى الأصفرأو برتقالي داكن.

عدوى المثانة:

أو التهاب المثانة، قد تكون مسئولة عن تغيير لون البول ويمكن أن تتسبب في ظهور اللون البرتقالي.

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اسباب البول البرتقالى 2

اختلال وظائف الكبد:

قد يكون البول الأصفر الداكن أو البرتقالي الداكن الذي لا يتأثر بالتغييرات في النظام الغذائي أو بعض الأدوية أو الترطيب علامة على وجود مشاكل في الكبد أو الصفراء ويجب معالجتها .

العلاج الكيميائي:

قد تؤدى بعض أدوية العلاج الكيميائى إلى تلف وظائف الكلى والمثانة، مما يؤدى إلى تغير لون البول، ومن المهم إبلاغ طبيبك إذا كنت تخضع للعلاج الكيميائي ولاحظت تغييرًا في لون البول.



مشاكل الكلى

مشاكل في الكلى:

يمكن أن يتسبب مرض الكلى والحصوات والتهابات الكلى في تغير لون البول إلى اللون البرتقالي.

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