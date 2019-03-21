شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد حمص الشام كثيرة أبرزها تعزيز صحة الجهاز الهضمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوائد حمص الشام كثيرة فوفقا لتقرير نشره موقع draxe فإن الحمص من أهم البقوليات الصحية والمفيدة لجسم الانسان، لأنه يساعد بشكل كبير علي تعزيز القدرة علي الهضم للطعام والحفاظ على مستوي السكر في الدم مستقر وجيد، كذلك يساعد الحمص على تعزيز الشعور بالشبع فضلا عن أنه يساعد علي الحماية من أمراض القلب، والوقاية من الاصابة بمتلازمات التمثيل الغذائي.



حمص الشام 2

فوائد حمص الشام

من أبرز فوائد حمص الشام أيضا أنه يساعد علي زيادة حدة الشبع وعدم الشعور بالجوع الشديد، يحتوي الحمص كذلك علي البروتينات والفيتامينات والكثير من المعادن المفيدة والصحية، كما يحتوي على كم من الزنك والحديد، والفسفور والألياف المشبعة كذلك، وكذلك فيتامين ب ، والنشا المتواجد في الحمص يتم هضمه ببطء وهو ما يجعل السكر في الدم مستقرا، غني أيضا بالسيلينيوم، والبوتاسيوم والماغنيسيوم، وفيتامين ك.



حمص الشام 1

فوائد حمص الشام كثيرة

من أبرز فوائد حمص الشام أيضا أنه يساعد علي منح الجسم كم من الكربوهيدرات المفيدة، وهي كربوهيدرات بطيئة الحرق، وهو ما يعد مفيدا للجسم، يساعد الحمص كذلك علي التحكم في مستويات السكر في الدم، وبالتالي يحافظ علي مستويات الطاقة لدي الانسان، والشعور بهذا الشبع يقلل الرغبة في تناول الوجبات السريعة، مما يساعد على فقدان الوزن تدريجيا، وسعرات الحمص الحرارية قليلة ما يجعلها أكلة مميزة جدا لمن يريد أن يتخلص من الوزن ويشعر أكثر بالشبع، ومن أبرز فوائد الحمص أنه يساعد علي تقليل حدة الشعور بالامساك.



حمص الشام

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وتابع التقرير موضحا أبرز فوائد حمص الشام التى من بينها أنه يساعد علي الهضم وبالتالي يقلل حدة الشعور بالامساك، نتيجة الألياف التى يحتوي عليها وبالتالي فله فوائد كثيرة في تقليل حدة أعراض القولون العصبي، وبالتالي تساعد الألياف علي تقليل البكتيريا غير الصحية بالجسم، وزيادة حدة البكتيريا النافعة المفيدة، مما يعزز صحة الجهاز الهضمى بشكل عام.

وتساعد الألياف أيضا علي تعزيز صحة القلب وعلي الوقاية من السرطانات ومن الاصابة بحصى الكلي، ومن أبرز فوائد حمص الشام أيضا أنه يساعد علي التخلص من السمنة والوقاية منها، وعلي التحكم في مستويات سكر الدم.

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