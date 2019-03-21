شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار السكر على الصحة أهمها الصداع وتغير المزاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوجد السكر بشكل طبيعي في جميع الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات ، مثل الفواكه والخضراوات والحبوب ومنتجات الألبان، ووفقا لموقع " health.harvard" فإن تناول الأطعمة الكاملة التي تحتوي على السكر الطبيعي أمر جيد.

ونظرًا لأن جسمك يهضم هذه الأطعمة ببطء، فإن السكر فيها يوفر مصدرًا ثابتًا للطاقة للخلايا، كما تبين أن تناول كميات كبيرة من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة يقلل من خطر الأمراض المزمنة ، مثل مرض السكري وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.



اضرار السكر1

اضرار تناول الكثير من السكر

ومع ذلك تحدث مشاكل عند تناول الكثير من السكر المضاف - أي السكر الذي تضيفه الشركات المصنعة للمنتجات الغذائية لزيادة النكهة أو إطالة العمر الافتراضي، مثل المشروبات الغازية ومشروبات الفاكهة واللبن بنكهة والحبوب والكعك والحلوى ومعظم الأطعمة المصنعة، ولكن السكر المضاف موجود أيضًا في العناصر التي قد لا تفكر في أنها محلاة ، مثل الحساء والخبز واللحوم المعالجة والكاتشب، يمكن أن يسبب تناول الكثير من السكر إلى عدم استقرار سكر الدم وتغيرات فى المزاج والتعب والصداع.



اضرار السكر

اضرار السكر على الصحة1. السكر يزيد من خطر السمنة ومرض السكر وأمراض القلب

الأطعمة التي تؤثر بسرعة على نسبة السكر في الدم تسهم في زيادة خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكري، وتشير الأبحاث أيضًا إلى وجود روابط بين هذه النظم الغذائية عالية السكر ومختلف أشكال السرطان، وغالبا ما تكون هذه الآثار نتيجة للسكريات المضافة العاملة في الجسم.



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2. التأثير على جهاز المناعة

أظهرت الدراسات أن السكر يمكن أن يتداخل مع الطريقة التي يحارب بها جسمك المرض، حيث تتغذى البكتيريا والخميرة على السكر، لذا فإن زيادة نسبة الجلوكوز في الجسم تؤدي إلى تراكم هذه الكائنات وتسبب العدوى.

3. السكر الكثير يمكن أن يؤدي إلى نقص الكروم

يساعد معدن الكروم ، على تنظيم نسبة السكر في الدم في الجسم، على الرغم من أنه يمكن العثور عليه في اللحوم والمأكولات البحرية والأغذية النباتية ، إلا أن 90٪ من الأشخاص لا يحصلون على ما يكفي من الكروم بسبب النشويات المكررة ، يمكن للكربوهيدرات أن تمتص من الكروم ، لذا فإن الحد من الكربوهيدرات هو أفضل .

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4. السكر يسرع الشيخوخة

على الرغم من أنك تعرف أن السكريات يمكن أن تؤثر على تكوين جسمك ، إلا أنها يمكن أن تؤثر أيضا على بشرتك من خلال المساهمة في زيادة التجاعيد والترهل، وبمجرد أن يصل السكر مجرى الدم ، فإنه يرتبط بالبروتينات، مزيج هذه البروتينات مع السكر يؤدي إلى فقدان الجلد للمرونة ويؤدي إلى الشيخوخة المبكرة.



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5. السكر يسبب تسوس الأسنان

يتسبب السكر في التحلل بشكل أكثر كفاءة من أي طعام آخر، فعند تناول السكر يجب التأكد من تنظيف أسنانك مرتين في اليوم على الأقل لمنع السكريات من زيادة طبقة البلاك والبكتيريا.



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