شكرا لقرائتكم خبر عن علاج جفاف البشرة واسباب الاصابة به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعاني من جفاف في البشرة؟.. هل تعاني من مظهر بشرة جافة؟..إذاكانت إجابتك نعم فعليك قراءة هذا التقرير لأنه سيعرفك على العلاج الأمثل لهذه المشكلة، وذلك وفقا لموقع " everydayhealth".

أوضح التقرير، أن الإصابة بجفاف البشرة بشرة ليس دليل علي وجود مرض ما بل هي طبيعية أو نوع هذه البشرة، ولكن هذا الأمر يعد مزعجا للأشخاص المصابين بها، لأنها تظهر بشكل غير جيد في الكثير من الأحيان، وتعرض البشرة لهذا الأمر يعد من الأمور التي لها العديد من الأسباب والأعراض وأيضا العلاج.

هناك العديد من الأعراض التي توضح أن البشرة تعاني من الجفاف، ومنها أثناء قدور فصل الشتاء تتعرض البشرة للعديد من علامات جفاف البشرة، كما أن الأشخاص الذين يعانون من جفاف بالبشرة تظهر لهم العديد من خشونة علي الجلد، والرغبة الملحة بالكحة وإحمرار الجلد الذي يصاحبه في بعض الأحيان بالتشقق العميق في البشرة.

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كما أن هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بجفاف البشرة، ومنها الطقس وخاصة أثناء فصل الشتاء نتيجة لانخفاض درجات الحرارة والرطوبة الزائدة، وأيضا الاستحمام بالماء الساخن يزيد من هذا الأمر بشكل كبير، واستخدام المنظفات غير الجيدة للبشرة، والتي تعمل علي إزالة الرطوبة من البشرة، والتي تعمل على تقليل هذا الأمر، وأيضا هناك بعض الأشخاص الذين يعانون من أمراض جلدية كالأكزيما وتسبب الإصابة بجفاف البشرة بشكل كبير.

علاج جفاف البشرة

وعن علاج جفاف البشرة أكد التقرير على ضرورة اتباع بعض النصائح الهامة التي تساهم بشكل كبير في الحد من ذلك، ومنها الترطيب الجيد للبشرة عن طرقة تناول كميات كافية من الماء، وتناول الأطعمة الغنية بالألياف التي تمد الجسم بالماء والعناصر التي تحتاجها البشرة، ولذا لا تترد في ترطيب بشرتك، وأيضا عليك عدم الاستحمام بالماء الساخن لأنه يزيد من هذا الأمر، بالإضافة إلي وضع بعض الكريمات الترطيبية التي تساهم بشكل كبير في الحصول على بشرة جيدة.

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