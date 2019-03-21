6 أمراض تهدّد المرأة عند بلوغ سنّ الـ40

تطرأ بعض التغيّرات الفسيولوجية على المرأة في سنّ الـ40، منها ما يجب التكيّف معها، وأخرى لا يمكن تجاهلها لخطورتها على الصحة.

وينصح الدكتور محمد شعلان، أستاذ جراحة الأورام، النساء فوق سن الـ40 بالاطمئنان إلى صحة الثدي من خلال إجراء "سونار" حتى إذا كانت مرضعاً.

ويُحذّر شعلان من أمراض عدّة تصيب المرأة لدى بلوغ سنّ الـ40، مشيراً إلى ضرورة الاعتناء بالصحة والتغذية السلمية، بغية تجنُّب الإصابة بهذه الأمراض، وهي:

سرطان الثدي







سرطان الثدي بات أحد الأمراض الشائعة بين النساء، لذا عليكِ إجراء فحص طبي دوري لملاحقة الأمر في بدايته، إذ يسهم هذا الإجراء في الاكتشاف المبكر للمرض، كما يوصي الأطباء باتباع نظام غذائي سليم، والإقلاع عن التدخين وممارسة الرياضة.

أمراض القلب







يزداد احتمال إصابة المرأة بأمراض القلب بعد الـ40، وللوقاية منها عليكِ اتّباع نظام غذائي يحتوي على الألياف والخضراوات، وتجنُّب الدهون والوجبات السريعة.

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جفاف العينين





من الطبيعي أن تصبح العينان أكثر جفافاً مع تقدُّم العمر، فالدموع المسؤولة عن تزييت العين مع كل طرف للجفن تصبح أقلّ كميّة مع كِبر السنّ.

وحين تعجز الغدد الدمعية عن إنتاج ما يكفي من الدموع، يبدأ الإحساس بجفاف العين أو الحكة.

ألم المفاصل





تظهر آلام المفاصل عند الاستيقاظ من النوم صباحاً مع التقدم في العمر، لكن ممارسة تمارين التمدّد والمشي 30 دقيقة أو ممارسة أي نشاط جسدي منتظم، يحمي المفاصل ويخفّف من الألم.

هشاشة العظام





مرض شائع ولتفادي الإصابة به يجب تناول الأغذية الغنية بالكالسيوم وفيتامين "د" من خلال المكمّلات الغذائية المختلفة.

تلف الأسنان

يحدث انكماش خفيف في اللثة يؤدي إلى ظهور أعلى الأسنان، ما يسبّب حساسيةً مفرطة تجاه المشروبات الساخنة والباردة، وتكشف اللثة عن القنوات المجهرية التي تتواصل مع لبّ السن وعصبه، ويُنصح باستخدام المعجون الخاص بالأسنان الحسّاسة للحدّ من هذه الأعراض.

