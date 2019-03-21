اسباب شد العضل منها النشاط الرياضى الشاق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشد العضلى أو تقلصات العضلات هي انقباضات لا إرادية لعضلة أو مجموعة من العضلات، وتكون مؤلمة للغاية دائماً، كما يمكن أن تحدث التشنجات مع أي عضلة، ولكن عادة ما تحدث في عضلات الساق أو القدم، وهى من المشاكل الشائعة التى تحدث لنا جميعاً، فى هذا التقرير نتعرف على اسباب شد العضل، بحسب موقع "Very well health".



شد العضل

ومن الشائع حدوث تشنجات الساق أو القدم أثناء الليل، وغالبًا أثناء النوم ، ومن العضلات الأخرى الشائعة لحدوث تشنج الفخذ وأوتار الركبة وعضلات الذراعين واليدين وعضلات الأضلاع والبطن.



شد العضل

اسباب شد العضل

أظهرت الدراسات أن التشنجات العضلية تبدأ بزيادة النشاط في الأعصاب التي تغذي العضلات وليس العضلات نفسها، ويُعتقد أن تشنجات العضلات تبدأ من الأعصاب نفسها، ولكن ما الذى يسبب تشنجات الأعصاب التى تؤدى لتشنج العضلات، وقد اتضح أن هناك العديد من الأشياء التى يمكن أن تسبب تشنج العضلات وهذه الأسباب هى:

-ترتبط تشنجات عضلات الساقين مع الأقدام المسطحة أو الفلات فوت وغيرها من التشوهات الهيكلية في الساقين والقدمين، كما أن التشنجات أكثر شيوعًا أيضًا عند الأشخاص الذين يقضون وقتًا طويلاً في الجلوس أو الوقوف على أرضيات خرسانية.

-الأمراض العصبية، يمكن أن تؤدي العديد من الأمراض العصبية إلى زيادة التشنج العضلي، وخاصة مرض الشلل الرعاش.

- الجفاف، الجفاف الناتج عن مدرات البول أو التعرق الزائد قد يؤدي إلى تقلصات العضلات.

- انخفاض مستويات البوتاسيوم أو الكالسيوم أو المغنيسيوم فى الدم ترتبط بتشنجات العضلات.

- فترة الحمل، التشنجات العضلية أكثر شيوعًا أثناء الحمل، ربما بسبب نقص المغنيسيوم.

- اضطرابات التمثيل الغذائي.

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- يرتبط السكري ونقص السكر في الدم وإدمان الكحول والغدة الدرقية بتقلصات العضلات.

-مرض الشريان المحيطي، وهو مشكلة شائعة فى الدورة الدموية، حيث يمكن أن يسبب مرض الشريان المحيطي تشنجًا في الساق أثناء التمرين، عندما لا تتلقى عضلاتك أثناء التمرين تدفقًا كافيًا من الدم.

-غسيل الكلى، الأشخاص الذين يقومون بغسيل الكلى تزداد معدل إصابتهم بالتشنج العضلي، خاصة أثناء العلاج.

-النشاط الرياضي، يمكن أن يؤدي النشاط الرياضي الطويل أو الشاق ، وخاصة أثناء الطقس الحار الرطب، إلى تشنجات العضلات، ويعتقد أن هذا يرجع إلى الجفاف، ويمكن أن يساعد التكيّف مع الحرارة، وكذلك الحفاظ على رطوبة جيدة في منع هذا النوع من التشنج العضلي.

- مجهول السبب، الغالبية العظمى من تشنجات العضلات لم يكتشف العلماء السبب وراء حدوثه حتى الآن.



شد العضل

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