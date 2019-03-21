شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض الزائدة الدودية منها ألم متزايد فى البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الزائدة الدودية من المشاكل الصحية التى تصبح فيها الزائدة الدودية منتفخة وملتهبة، والزائدة عبارة عن كيس صغيرعلى شكل إصبع على الجانب الأيمن من البطن، ويكون متصلاً بالقولون، ووفقاً لموقع medical news today نتعرف على اعراض الزائدة الدودية.

والزائدة تستضيف البكتيريا النافعة، التى تساعدك على الهضم ومحاربة العدوى، كما قد تكون مرتبطًة أيضًا بالجهاز المناعي وتؤثر على قدرة الجسم على مكافحة العدوى.

ويحدث التهاب الزائدة الدودية عندما تنتقل عدوى المعدة إلى الزائدة الدودية أو تصبح قطعة من البراز الصلبة في الزائدة الدودية، مسببة العدوى.

ويمكن أن يحدث التهاب الزائدة الدودية في أي عمر، ولكنها الأكثر شيوعًا بين الأطفال الأكبر سناً إلى البالغين في الثلاثينيات من العمر.



ما اعراض الزائدة

اعراض الزائدة الدودية

العلامة الأولى لالتهاب الزائدة الدودية هي الألم في جميع أنحاء منطقة البطن، ومع تقدم العدوى، يصبح موقع الألم أكثر تحديدًا في الجانب الأيمن السفلي من البطن.

وإليكم اعراض الزائدة الأكثر شيوعاً:

-تزايد الألم تدريجياً.

-السعال المؤلم أو العطس.

-الغثيان.

-القيء.

-الإسهال.

-عدم القدرة على تمرير الغازات.

-حمى أو سخونية.

-الإمساك.

-فقدان الشهية.

يجب على أي شخص يعاني من ألم يزداد سوءًا تدريجيًا في البطن أن يذهب للطبيب، كما أن هناك حالات أخرى قد يكون لها أعراض مماثلة، مثل التهاب المسالك البولية، وكل هذه الحالات تتطلب التدخل الطبى العاجل.

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اعراض الزائدة

تشخيص الزائدة الدودية

حوالي نصف المرضى الذين يعانون من التهاب الزائدة الدودية ليس لديهم نفس الأعراض الشائعة، وهذا يمكن أن يجعل من الصعب تشخيصه،على سبيل المثال ، لا يوجد الألم دائمًا في الربع السفلي الأيمن من البطن، بالإضافة إلى ذلك، قد يكون أعراض مشابهة ، مثل:

-التهاب المعدة والأمعاء.

-التهاب المسالك البولية.

-الحمل خارج الرحم.

-مرض كرون.

- حصوات الكلى.

وسيقوم الطبيب بفحص المريض وطرح بعض الأسئلة المتعلقة بأعراضه، قد يضغطون على المنطقة لمعرفة ما إذا كان الألم يزداد سوءًا.



اعراض الزائدة منها الم البطن

وقد تشمل اختبارات الزائدة الدودية

-تحاليل الدم ، للتحقق من العدوى.

-التصوير بالرنين المغناطيسي، التصوير المقطعي، أو الفحص بالموجات فوق الصوتية ، لمعرفة ما إذا كان التهاب الزائدة الدودية ملتهباً أم لا.

-تحاليل البول، لتحديد عدوى الكلى أو المثانة.

أظهر الباحثون بمستشفى الأطفال في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، أن البروتين الذي يمكن اكتشافه في البول يمكن أن يكون مفيدًا كعلامة حيوية لالتهاب الزائدة الدودية.

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