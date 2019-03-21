انت الان تتابع موضوع اسباب طقطقة الظهر والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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في بعض الأحيان عندما يطيل أحد الأشخاص جلوسه امام التلفاز أو الكمبيوتر او الجلوس بوجه عام ثم يقوم هذا الشخص بالوقوف مرة واحدة فإنه يشعر بصوت شبيه بالطرقعة في أسفل ظهره، وهذا دليل على حدوث خلل ما في اسفل الظهر أدى بفقرات الظهر إلى إحداث مثل هذا الصوت، كما أن بعض الاشخاص قد تفعل هذا الامر بإرادتهم بمجرد شعورهم بألم في الظهر، دون أن يتركوا لأنفسهم الفرصة ليعلموا إذا كان هذا الأمر صحيح او خطأ.

اسباب حدوث صوت الطقطقة من الفقرات

معروف أن مفاصل الجسم عامة بجانب أنها تحتوي على سائل طبيعي يكون بين فترة واخرى او بين فقرة ومفصل أو بين عظمتين لمنع الاحتكاك فإن مفاصل وفقرات الجسم تحتوي ايضا على كثير من العناصر الطبيعيه مثل الاكسجين والنيتروجين وثاني اكسيد الكربون، وعند حدوث أي ضغط على المفاصل والفقرات يؤدي ذلك الى خروج فقاعات صغيرة من الغازات وهذه الفقاعات هي المسؤولة عن الصوت الذي يحدث.

أسباب طقطقة الظهر

الاسباب المؤديه الى حدوث صوت من الفقرات كثيرة وقد تكون هذه الاسباب عادية تحدث لكثير من الناس أو تكون هذه الأسباب مرضية تحدث بسبب مرض معين

أسباب طبيعية

فمن الأسباب الطبيعية التي تؤدي إلى حدوث طقطقة في الظهر:

1- جلوس الشخص لفترات طويلة أمام شاشة التلفزيون او الكمبيوتر.

2- العمل المعتمد على حمل كميات كبيرة من أشياء معينة وتكون هذه الأشياء ثقيلة بحيث تزيد من الضغط على الفقرات.

3- النوم بهيئة خاطئة أو الجلوس بطريقة خاطئة، وكذلك ممارسة الرياضة بشكل خاطئ والتي يفعلها الكثير من الناس من غير الرجوع إلى مدرب.

أسباب مرضية

أما الأسباب المرضية التي تؤدي إلى حدوث طقطقة فمنها:

1- وجود فقاعات من الهواء في السائل المتواجد بين الفقرات.

2- زيادة الوزن عند بعض الأشخاص فالوزن الزائد يمثل ضغط كبير علي الفقرات ومفاصل الجسم وبالتالي فهو عامل رئيسي في حدوث مثل هذه الأصوات.

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3- الأمراض الوراثية التي تكون في الفقرات والمفاصل والتي يرثها الشخص من أحد أبويه تعد أيضا سببا في حدوث هذا الصوت.

4- إذا قلت كمية السائل بين الفقرات والذي يعمل علي تقليل الاحتكاك بين الفقرات وبعضها او بين الفقرات والمفاصل فانه يؤدي الى حدوث صوت طقطقه في أسفل الظهر.

هل الطقطقة مرضا يحتاج إلى علاج

الطقطقة في أسفل الظهر في كثير من الأحيان لا تعد مرضا خاصة إذا كان لا يصاحبها ألم، فهي تكون بسبب خطأ في الجلوس أو الجلوس لفترات طويلة وخلافه.

ولكن إذا صاحب هذا الصوت الشعور بالألم الشديد فيجب في هذه الحالة على الشخص زيارة الطبيب على الفور للاطمئنان من صحة الفقرات والغضاريف، فقد يعتبر هذا الالم نذير سوء لوجود أمراض مثل التشوهات، أو حدوث إصابة في الأربطة.

الطريقة الصحيحة لطقطقة الظهر

وإذا كان الشخص عازما على فرقعة ظهره بنفسه فهناك طرق صحيحة لذلك يمكن أن يتبعها الشخص دون ان يحدث اي ضرر :

كان يقوم الشخص بوضع كلتا يديه وراء ظهره احداهما على الأخرى ويكون ذلك في منتصف العمود الفقري ويقوم بالضغط على العمود الفقري مع ميله قليلا للخلف حتى يحدث صوت، ولكن على الشخص أن يتوقف فورا عند إحساسه بأي ألم، واذا استمر الالم لاكثر من ثلاث ايام فعلى الشخص أن لا يتكاسل عن زيارة الطبيب فقد يكتب له بعض الأدوية التي تخفف من هذا الألم ولكن اذا كان الالم شديدا فقد يحتاج هذا الى جراحه.

وقد تطلب من احد من المتخصصين ان يقوم بهذا الفعل بدلا منك ولابد أن يكون من المتخصصين، حتى لا تحدث الكثير من المشاكل.

أساليب الوقاية من طقطقة الظهر

و للوقاية من هذا الألم يوجد الكثير من الأمور ولكن نتكلم هنا عن الآلام الخفيفة التي لا تحتاج الى طبيب ومن هذه الأمور:

1- إذا كان على الشخص أن يجلس لفترات طويلة امام الكمبيوتر للعمل أو غير ذلك من الأمور التي تتطلب جلوس فعليه أن يتعلم طريقة الجلوس الصحيحة حتى يتجنب عند قيامه المفاجئ طقطقة الظهر وما يصاحبها من الشعور بالألم.

2- إذا كان على الشخص ان يمارس الرياضه فعليه باختيار مدرب ومتخصص لذلك أو أن يبحث عن طريقة عمل الرياضه بشكل صحيح حتى يتجنب أي خطأ.

3- نوم الشخص بطريقة صحيحة من الامور المهمة ايضا لمنع الألم.