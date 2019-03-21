انت الان تتابع موضوع كم يستمر مفعول الاسبرين في الدم والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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هو دواء مضاد للالتهاب ويستخدم لتخفيف وتسكين الشعور بآلام الصداع ويقوم بخفض درجة الحرارة في الجسم ويعتبر الاسبرين من أقدم الأدوية وأشهرها لأكثر من ثمانين عام ولكن يجب عدم استخدامه بشكل مفرط حتى لا يسبب قرحة في المعدة وأحياناً قد يؤدي إلى حدوث نزيف.

دواعي استخدام الاسبرين

– عند تناول قرص كل 6 ساعات مع الماء أو الحليب فيقوم بخفض درجة الحرارة في الجسم.

– عند تناول قرص مرة في اليوم فيقوم بمنع تكون الجلطات.

– يساعد على التقليل من الإصابة بالتهاب المفاصل ويعمل على التخفيف من آلام العضلات وآلام الرأس.

– يستخدم في علاج نزلات البرد وآلام الرشح ويقوم بتخفيف الأعراض والآلام المصاحبة لنزول الدورة الشهرية.

كم يستمر مفعول الاسبرين في الدم

في المعدل الطبيعي للجسم عند تناول الاسبرين يبدأ سريان مفعوله خلال 30 دقيقة إلى 60 دقيقة، أما بالنسبة لتناول الأسبرين المغلف فيبدأ سريان مفعوله خلال ساعة ونصف، ويستمر مفعوله لمدة 12 ساعة بعد تناول الجرعة، أما بالنسبة لنوع الاسبرين المستخدم لمنع الجلطات فيستمر مفعوله عدة أيام.

تحذيرات قبل تناول الأسبرين

– لا يجب تناول دواء الأسبرين في فترة الحمل وعند الولادة.

– يجب عدم استخدامه أثناء فترة الرضاعة حتى لا تنتقل مكونات الاسبرين إلى حليب الأم فيقوم بالتأثير سلبياً على الطفل الرضيع.

– لا يجب على الأطفال تحت سن 12 سنة عدم تناول الاسبرين إلا بعد استشارة الطبيب.

– لا يجب إعطاءه لأي شخص يعاني من حساسية الدواء.

– يجب عدم استخدامه لمن يعانون من بعض الأمراض المزمنة مثل: الربو والحساسية الصدرية وحساسية الجيوب الأنفية أو اللحمية وبعض أمراض الكبد والكلى وأمراض القلب والأوعية الدموية والشرايين وأيضاً ارتفاع ضغط الدم.

– لا يجب تناوله لمن يعانون من مرض الهيموفيليا وهو مرض اضطراب النزيف المتقطع، أو لديهم زيادة في نسبة حمض البوليك في الدم، أو مصابون بنزيف المعدة والأمعاء.

– لا يجب تناوله ممن يعانون من سيلان الأنف.

– لا يتم تناوله لمن لديهم الزوائد الأنفية وهو نمو لحم زيادة في بطانة الأنف.

– لا يتم تناوله عند من يعانون من حرقة متكررة في المعدة أو اضطراب في المعدة أو ألم في المعدة.

– لا يتم تناوله لمن يعانون من مرض فقر دم ومرض النقرس ومرضى السكري.

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– لا يتم تناوله لمن يعانون من أمراض الكبد أو أمراض الكلى.

– قبل أن يتناوله الأطفال يجب أن تقوم بسؤال الطبيب حتى لا يتسبب في حدوث مخاطر قد تصل في بعض الأحيان إلى الوفاة ومعروفة باسم متلازمة راي.

– إذا كنت ستقوم بإجراء أي جراحة فيجب عليك إخبار الطبيب إنك تتناول الاسبرين حتى إن كانت جراحة في الأسنان، أيضا عليك طبيب التحاليل في المختبر حتى لا يؤثر على نتائج التحليل ويغير منها.

– يجب ألا تستمر في تتناول الأسبرين لمدة تزيد عن 10 أيام حتى لا يسبب أعراض جانبية.

– يجب ألا تستمر في تناول الاسبرين لخفض الحرارة أو لعلاج الحمى التي تستمر أكثر من ثلاثة أيام حتى لا تتفاقم الحالة الصحية وتزداد الحرارة فتصبح الحالة أكثر خطورة.

الأعراض الجانبية لدواء الأسبرين

– عند تناول الاسبرين باستمرار قد يتسبب في أعراض جانبية للجسم ويجب في هذه الحالة أن تتوقف عن تناوله وأن تقوم بالذهاب إلى الطبيب فوراً ومن هذه الأعراض :

– عند الشعور بالغثيان والقيء.

– عند الشعور المستمر بأي اضطرابات في الجهاز الهضمي والمعدة.

– عند ظهور أي علامات طفح جلدي في بعض المناطق بالجسم.

– عند الشعور بصعوبة في التنفس وضيق في الشعب الهوائية.

– عند الشعور بطنين في الأذن.

– عند الشعور بأي اضطرابات نفسية كالقلق والتوتر، والتشنجات العضلية والعصبية.

– عند الشعور بأي بآلام وتقلصات مستمرة لفترة في البطن والمصاحبة بالقيء الدموي.

– عند الشعور بارتفاع حاد في درجة حرارة الجسم وفي حالة تورم الشفاه والتهاب الحلق واللسان.

– عند ملاحظة زيادة معدل النوم لديك عن المعدل الطبيعي المعروف من 6 إلى 8 ساعات.

أضرار تناول دواء الأسبرين

– في بعض الحالات قد يتسبب تناول دواء الأسبرين للإصابة بعسر الهضم.

– تناول باستمرار يسبب نزيف الأمعاء، وقرحة في المستقيم، وقرحة في المعدة، وقرحة في المريء.

– تناول الاسبرين يسبب الإصابة بمتلازمة الخلايا الميتة، مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض الكبد.

4- تناوله لفترة طويلة قد يزيد من خطر الإصابة بالأورام السرطانية، وخصوصاً سرطان البنكرياس، وأورام الأمعاء الغليظة.

5- يقلل من عملية التمثيل الغذائي في الجسم لأنه يسبب فرط البوتاسيوم في الدم.