انت الان تتابع موضوع فوائد واضرار المعلبات الغذائية والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تطور الزمن لا تقتصر مظاهره على الشكل الخارجي للإنسان أو لتغيره الثقافي فقط، بل شمل ذلك التطور حياة الإنسان بالكامل، والتي يعد الغذاء والطعام جزء كبير منها، حيث أصبح الإنسان لا يعتد على تناوله الأطعمة الطازجة فقط، بل لجأ للعديد من الأشكال الأخرى، ومنها الأطعمة المحفوظة والمجمدة، ومن هنا نبدأ بالحديث عن المعلبات الغذائية وهي أحد أهم الأفكار الصناعية التي تمكن الإنسان من حفظ الغذاء أطول فترة ممكنة بصلاحيته، حتى يستطيع تناوله فيما بعد.

لا شك أن المعلبات الغذائية بمختلف أنواعها سواء كانت للحوم أو الخضروات أو الفواكه أو الحلوى جعلت للإنسان فرصة للتعرف على نوعية مأكولات لا تزرع في دولته وتلك من أهم أسباب تصنيع المعلبات الغذائية.

القيمة الاقتصادية للمعلبات الغذائية

هناك العديد من الأسباب التي تعطي القيمة الاقتصادية للمعلبات الغذائية، ويمكننا توضيح ذلك من خلال النقاط الآتية :

تعتبر المعلبات الغذائية واحدة من أهم الصناعات الغذائية، حيث أنها تشغل نسبة كبيرة من المنتجات الغذائية بكل دولة، يعتمد جزء كبير من الاقتصاد المحلى على فكرة المعلبات الغذائية، حيث تتيح تلك المعلبات فكرة البيع والنقل بسهولة من المخازن إلى المتاجر التجارية، كما أنها لا تشكل أي خسارة لأصحاب المتاجر عند عدم بيعها بمجرد عرضها، نظرا لعدم انتهاء صلاحيتها إلا بعد فترة معينة من الزمن قد تمتد لكثر من 6 شهور، وهناك بعض المنتجات قد تتعدي السنة.

تتيح بعض الشركات المصنعة للمعلبات الغذائية فكرة استرجاع المنتج وحصول الشركة عليه مرة أخرى إذا تم عرضه للبيع، ولم يكون هناك نسبة كافية لبيعه في المتاجر بمعني لم يقبل المشتين والعملاء على شرائه، وبذلك لا يكون صاحب المتجر قد خسر أي قيمة مالية.

تساعد المعلبات الغذائية على زيادة معدل البيع وإقبال العملاء على الشراء، ولذلك تكون الدولة قد حصلت على التنمية الاقتصادية التي تتمثل في زيادة الدخل القومي لها.

فوائد المعلبات الغذائية

يمكننا توضيح فوائد المعلبات الغذائية من خلال الآتي :

تساعد المعلبات الغذائية على حفظ الأطعمة والمأكولات لأطول فترة ممكنة، مما تسهل عملية التخزين للتجار ولربات البيوت.

يمكن استخدام المعلبات الغذائية كبديل مفيد للغذاء في المناطق التي لا تحتوي على متاجر أو مناطق مزروعة مثل مناطق رحلات السفاري في الصحراء أو عند التواجد في الغابات أو عند السفر من خلال البحر.

تعتبر المعلبات الغذائية وسيلة إنتاج مربحة، حيث تستطيع المتاجر والشركات المصنعة لها التسويق لها، مما يساعد على دخول دخل ثابت.

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أضرار المعلبات الغذائية على صحة الإنسان

بالرغم من الفائدة الصناعية والغذائية من المعلبات الغذائية ألا وان هناك مجموعة كبيرة من الأضرار نتيجة لاستخدامها وتتمثل تلك الأضرار في :

– تحتوي المعلبات الغذائية على بعض أنواع المواد الحمضية لحماية الأطعمة من مشكلة التعفن، ولكن تتسبب تلك المواد الضارة في إصابة معد الإنسان بالالتهاب والقرح.

– نسبة الدهون المهدرجة والسعرات الحرارية الموجودة في المعلبات الغذائية لا يتم هضمها أو حرقها بسهولة بمعدة الإنسان، مما يسبب إصابة الجسم بالسمنة المفرطة وزيادة الوزن السريع والملحوظ.

– تتسبب المعلبات الغذائية في تكون الحصوات المرارية وإصابة المعدة بالإمساك، كما أنها تحتوي على مواد قد تسيب بشرة الإنسان بالحساسية المفرطة.

– هناك بعض المأكولات الغذائية تحتوي على كميات كبيرة من السكر مثل (المربى – الكمبوت)، تعمل تلك الأغذية المعلبة على رفع معدل السعرات الحرارية في الجسم بشكل كبير، مما قد يصيب الجسم بمرض السكر وأمراض القلب.

كيفية التقليل من ضرر المعلبات الغذائية

يمكننا الحد من نسبة الضرر الناتج عن استخدام المعلبات الغذائية من خلال إتباع بعض الطرق وهي :

– التقليل من كم وعدد المعلبات الغذائية التي نقوم باستخدامها بشكل شهري، بالإضافة إلى استبدال بعض أنواع المعلبات بمأكولات صحية وطازجة مثل السمن والمنتجات الحيوانية.

– عدم استخدام المعلبات الغذائية بعد مرور فترة كبيرة من مدة صلاحيتها، فعلى سبيل المثال إذا كان المنتج مدته 6 شهور نقوم باستخدامه بحد أقصي 4 شهور فقط من بداية صلاحيته.

– القيام بإفراغ المياه أو نسبة الزيوت من العلبة قبل استخدام الموجود فيها، حيث أن تلك الطريقة تحمي الجسم إلى حد ما من ضرر المواد الحافظة للمحتوى الغذائي الموجود داخل العلبة.