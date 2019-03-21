انت الان تتابع موضوع أعراض الإكتئاب الجسدية والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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أعراض الإكتئاب الجسدية هي الأعراض التي تظهر على الشخص المصاب بالإكتئاب، وهذه الأعراض تختلف من شخص لأخر كما تختلف في شدتها من شخص لأخر حسب درجة الإكتئاب عنده، فكلما زاد الإكتئاب وكان شديد، كلما كانت الأعراض الجسدية أكثر وضوح وأكثر شدة.

علامات الإكتئاب جسديا

مشاكل في النوم

قد يواجه الشخص المصاب بالإكتئاب صعوبة في النوم، فيصاب بالأرق في معظم الليالي، ويكون غير قادر على النوم، أو يصبح نومه متقطع، والأرق من أبرز أعراض الإكتئاب الجسدية، فكما يؤثر الإكتئاب على العقل والصحة النفسية يؤثر أيضا في الجسد.

الشعور بالإرهاق المستمر

الشخص المصاب بالإكتئاب دائما ما يشعر بتعب شديد وإرهاق حتى بدون أن يبذل أي مجهود، فهو بدون سبب يصبح غير قادر على العمل وفاقد للرغبة في القيام بأي شئ أو بأي مجهود، ويصبح غير قادر على ممارسة أعماله اليومية.

الشعور بألم في الصدر

الشخص المصاب بإكتئاب في الغالب يكون عرضة لمشاكل في القلب، ولهذا عند الشعور بأي وجع في الصدر لابد من المسارعة لزيارة الطبيب من أجل الحصول على الإستشارة اللازمة، كما أن معظم الأشخاص المصابون بمشاكل في القلب ويصابون بنوبات قلبية هم في الغالب أشخاص مصابون بإكتئاب، فالحالة النفسية كما تؤثر في العقل تؤثر أيضا في الحالة الجسدية وخاصة في القلب.

ألم في العضلات والمفاصل

من الممكن أن يصاب الشخص الذي يشعر بألم بصورة مستمرة في العضلات والمفاصل بإكتئاب بسبب هذه الألام المستمرة والعكس أيضا صحيح، حيث أن الإكتئاب من الممكن أن يجعل الشخص يشعر بأوجاع في الجسم وبألام وخاصة في العضلات والمفاصل.

مشاكل في الجهاز الهضمي

الكثير من الأشخاص عندما يصابون بتوتر أو قلق يصابون بمشاكل في الجهاز الهضمي وفي الأمعاء فيتأثر لديهم الهضم، فقد يصابون بمشاكل في الهضم أو بإسهال أو إمساك وفي بعض الحالات يصابون بالقئ، كما أن القولون يتأثر كثيرا بالحالة النفسية، فهناك أشخاص مصابون بالقولون العصبي، عندما يتوترون يصابون بتقلصات في القولون، وبالتالي فإن مشاكل الجهاز الهضمي من أهم أعراض الإكتئاب الجسدية، فالإكتئاب يتسبب في مشاكل في الهضم.

تغير في الوزن

حيث يختلف الأشخاص في هذا الأمر، فهناك من يصابون بفقدان في الشهية وعدم الرغبة في تناول الطعام عند الإصابة بالإكتئاب، وبالتالي يصابون بنقص شديد في الوزن، وفي حالات أخرى قد يتسبب الإكتئاب بشراهة في الأكل فيصبح الشخص غير قادر على التوقف عن تناول الطعام ويتناوله بشراهة شديدة مما يتسبب بزيادة الوزن بصورة كبيرة جدا، وبالتالي فتغير عادات تناول الطعام من أبرز أعراض الإكتئاب الجسدية.

الصداع النصفي

الأشخاص المصابون بالإكتئاب هم الأكثر عرضة للإصابة بالصداع وخاصة الصداع النصفي، فالحالة النفسية تؤثر بشكل كبير في الحالة الجسدية والصاع من أبرز الدلائل على هذا الأمر.

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الشعور بوجع في الظهر

الأشخاص الذين يعانون من الإكتئاب في الغالب يشعرون بألام وأوجاع في منطقة الظهر والرقبة، والعكس أيضا صحيح، فألام الظهر والرقبة تزيد من إحتماليات الإصابة بالإكتئاب ومشاكل نفسية.

توتر في العلاقة الزوجية

قد تتسبب الأدوية التي تعالج الإكتئاب بالتأثير على العلاقة الحميمية تأثيرا سلبيا، كما أن الإكتئاب قد يجعل الشخص غير راغب في العلاقة من الأساس.

الهياج والعصبية

الإكتئاب قد يتسبب في إصابة الشخص بحالات من الهياج والعصبية والتوتر الدائم، وقد يكون السبب في هذا التوتر والقلق عدم قدرة الشخص على النوم المنتظم وإصابته بالأرق.

التوقف عن ممارسة التمارين الرياضية

هناك بعض الأشخاص الذين يعتادون على ممارسة التمارين الرياضية بصورة مستمرة ولكن عند إصابتهم بالإكتئاب يفقدون أي رغبة لديهم في ممارسة أي نشاط ويتوقفون عن ممارسة الرياضة، ويجب العلم بأن التمارين الرياضية لها دور في التقليل من أعراض الإكتئاب والتحسين من الحالة النفسية.

فقد القدرة على التركيز

قد يتسبب الإكتئاب في عدم قدرة الشخص على التركيز، فيصبح مشتت الذهن وغير قادر على التحصيل الدراسي أو التركيز في أمور العمل، كما تصبح ذاكرة الشخص ضعيفة وينسى العديد من الأمور بإستمرار.

ضعف في الجهاز المناعي

المشاكل النفسية تؤثر بشكل كبير في الجهاز المناعي، فعندما يصبح الشخص متوتر ويشعر بالقلق يضعف جهازه المناعي ويصبح جسده غير قادر على مقاومة الأمراض والعدوى ويصبح من السهل إصابته بالأمراض.

إرتفاع في ضغط الدم

التوتر والقلق يتسببان في إرتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية، وفي هذه الحالة لابد من اللجوء لطبيب على الفور من أجل التحكم في هذا الإرتفاع حيث أن إرتفاع ضغط الدم من الحالات المرضية التي تسبب العديد من المشاكل.

زيادة الشعور بالألم

عند تعرض الشخص المصاب بالإكتئاب لأي حادث بسيط ويتسبب في الشعور بألم بسيط جدا، هو يشعر بألم شديد وغير طبيعي، فيزداد شعوره بالألم أكثر من المعتاد، ويصبح أكثر حساسية إتجاه الألم، كما أن الشعور بالألم بصورة مستمرة من الأشياء التي تزيد من فرص الإصابة بالإكتئاب وبالمشاكل النفسية .