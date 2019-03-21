انت الان تتابع موضوع أسباب خروج أصوات من البطن والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

أحياناً يعاني بعض الناس من صدور أصوات من البطن ما يسبب لهم الإحراج،وغالباً تنتج هذه الأصوات من السوائل والغازات التي تتحرك أثناء انقباض جدار المعدة بعد الحديث عن الطعام أو رؤيته فيقوم المخ بإرسال إشارات إلى المعدة والأمعاء حتى تقوم بالتحضير لاستقبال الطعام.

أسباب خروج أصوات من البطن

تناول الوجبات المصنعة والمشروبات الغازية

عند تناول المشروبات الغازية والفاست فود تقوم المعدة بزيادة إفراز الحموضة والغازات فتؤدي للتجشؤ والإصابة بقرحة في المعدة وعسر هضم فتتسبب في صدور أصوات.

– حدوث مشاكل في الهضم

من أسباب خروج صوت من البطن هو امتلاء أنبوب القناة الهضمية المجوف بالطعام فتقوم الأمعاء بإصدار أصوات نتيجة تقلص العضلات.

– عدم اكتمال عملية الهضم

يعتبر من الأسباب الرئيسية لصدور أصوات من البطن هو عدم اكتمال عملية الهضم لأنواع معينة من الطعام، مثل الشعير والبقوليات و الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين بنسبة عالية.

– حدوث مشاكل واضطرابات معوية

أحياناً تصدر أصوات البطن بسبب الإصابة باضطراب في الأمعاء ومشاكل معوية مثل مثل: القولون العصبي والإسهال والإمساك.

– الشعور بالجوع

أحياناً تصدر البطن أصوات بسبب شم رائحة الطعام أو رؤيته، نتيجة إرسال المخ لمجموعة من الإشارات إلى الأمعاء والمعدة حتى تقوم باستقبال الطعام، وتبدأ حينها بإفراز السوائل الهضمية، وعندما لا تجد السوائل أي طعام لهضمه فتقوم السوائل بالتفاعل مباشرة مع الهواء مما يسبب صدور هذه الأصوات.

– العصبية والقلق

عند شعور الشخص بالتوتر والعصبية والقلق تقوم المعدة بإنتاج مادة حمضية تقوم بإصدار أصوات من المعدة.

– قلة النوم

من الأسباب التي تؤدي لصدور أصوات من البطن هي تعرض الشخص لضغوط في العمل، تجعله يقوم بالخروج والسهر لفترة متأخر حتى يخرج من هذه الضغوط، فتقل عدد ساعات نومه مما يعرضه للإجهاد.

– تناول الطعام بسرعة

عند تناول الطعام بشكل سريع دون مضغه بشكل جيد فيقوم الشخص بابتلاع كميات كبيرة من الهواء، فتقوم بإصدار أصوات من البطن.

أسباب أخرى قد تسبب خروج أصوات من البطن

– عندما يقل معدل البوتاسيوم في الجسم.

– عند حدوث نزيف في الجهاز الهضمي.

– عندما يصاب الشخص بارتجاع في المريء.

– عند الإصابة بالحساسية الغذائية.

Advertisements

– عند التعرض للصدمات النفسية.

– عند التعرض لجلطات الدم.

– عند الإصابة بالأورام السرطانية.

كيفية منع صدور أصوات البطن

– يجب شرب كميات كبيرة من الماء ويكون على الأقل 6 أكواب.

– يجب أن يقوم الشخص بتقليل تناول المشروبات الغازية ووجبات الفاست فود بجانب الأطعمة المقلية.

– يجب الإكثار من تناول كميات كبيرة من الخضروات والفواكه الطازجة.

– يجب أن تقوم بتناول الطعام بشكل بطيء حتى لا تتسبب في دخول الهواء للمعدة.

– يجب المواظبة على تناول بعض الأعشاب يومياً مثل النعناع والكمون والبابونج لتحسين عمل الجهاز الهضمي وتقوم بالقضاء على اضطرابات المعدة.

– يجب أن تمتنع التدخين بقدر المستطاع حتى لا يتسبب في الإصابة بالقرحة في المعدة.

– يجب المواظبة على تناول الزنجبيل لأنه يعمل على تحسين أداء المعدة.

– يجب أن يحصل الشخص على قدر كاف من الراحة وأن لا تقل عدد ساعات النوم عن 6 ساعات في اليوم.

– يجب المواظبة على ممارسة الرياضة بشكل يومي.

– يجب الابتعاد عن تناول الأغذية التي يتم خلطها بالخلاط الكهربائي لاحتوائها على الهواء.

– يجب الابتعاد عن تناول المشروبات الساخنة بقدر المستطاع حتى لا تقوم بشفط الهواء عند تبريدها.

– يجب عدم الإكثار من التجشؤ والتثاؤب أثناء الطعام حتى لا تقوم بابتلاع.

– يجب المواظبة على تناول ثمرة موز يومياً حتى تتجنب الإحراج أمام الناس.

– يجب تناول ماء زهر البرتقال يومياً بوضع أربعة نقاط منه على كوب من الماء.

– يجب أن تقوم بوضع القليل من مطحون حبة البركة في الطعام.

– يجب المواظبة على تناول شرب كوب من ماء الحلبة في الصباح والمساء يومياً.

– يجب السيطرة على الضغط النفسي من خلال الحصول على وسائل الاسترخاء.

أعراض مصاحبة لأصوات البطن تستوجب زيارة الطبيب

– صدور أصوات ويوجد معها آلام في البطن.

– عند الشعور بالغثيان والتقيؤ.

– عند وجود إمساك أو إسهال بشكل مستمر.

– عند نزول دم من المستقيم مع البراز.

– عند وجود غازات بشكل مفرط.

– عند الشعور بحرقة في المعدة ولا تتجاوب مع الأدوية.

– عند فقدان الوزن بشكل مفاجئ دون اتباع نظام غذائي.

– عندما تجد نفسك تشعر بالشبع بسرعة.