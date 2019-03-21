علاج الكيس الدهني في العين

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تحتوي الأجفان على غدد متخصصة منتجة (غدد ميبوميان) التي تفرز إفرازاتها على سطح العينين، وهي ضرورية لمنع تبخر الغشاء المسيل للدموع بسرعة كبيرة، وإذا أصبحت قنوات الغدد الميبومية مسدودة فإن مجموعة الزيوت الناتجة قد تكون بمثابة “جسم غريب” ينتج عنه تفاعل التهابي وتضخم كتلة حمراء في الجفن، ومن المحتمل أن يحدث هذا عندما يكون هناك التهاب مرتبط بهامش الجفون (التهاب الجفن)، وفي بعض الأحيان قد يكون هناك اثنين أو أكثر من هذه الأكياس في غطاء واحد، ويمكن أن تشارك أكثر من جفن واحد، وبمرور الوقت يميل الالتهاب إلى العفوي تلقائيا، ويترك كتلة أصغر حجما وأكثر صلابة بحجم حبة البازلاء في الجفن تسمى “الكالازيون” أو “كيس ميبوميان”، ويمكن أن تتحلل هذه الكتل أو الخراجات ببطء شديد ولكن عادة ما تتطلب إزالة جراحية إذا لم تستقر تلقائيا .

ما هي خطورة الكيس الدهني في العين

التهاب الجفن والكيس الدهني أكثر شيوعا لدى الأفراد الاسكندنافيين والقوقازيين ذوي البشرة الفاتحة، ويمكن أن يحدث في أي عمر، ويستشهد المرضى بعدة عوامل مثل المساهمة في التهاب الجفن وتشكيل الكيس، ووتشمل هذه قلة النوم ، و “الضغط” في مكان العمل أو المنزل ، والجفاف ، واستخدام VDU الممتد ، والبيئات المكيفة ، وحتى الكحول في حالات قليلة، ومع ذلك ، يوجد القليل من الأدلة لدعم أو دحض هذه الأسباب المحتملة .

علاج الكيس الدهني

إن النظافة المنتظمة للغطاء مع الكمادات الدافئة والمراهم الموضعية للمضادات الحيوية على هوامش الجفن تقلل من احتمال تكون الكلورة في الأفراد المعرضين للخطر، وقد تتحلل الخراجات المنشأة مع هذا العلاج ولكن تلك التي لا تستقر تتطلب شقا وكشطا، ويعتقد أن زيوت أوميغا (على سبيل المثال ، في مكملات زيت بذور الكتان) تعمل على تحسين الوظيفة الغدية للأغطية وتقلل من خطر تراكم الزيت وتكوين الكيس، ويمكن أن تساعد “حقيبة العين” أيضا على تحسين وظيفة الغدد الميبومية .

ما هو ” الشق والكشط “

في هذا الإجراء يتم تحرير محتويات الكيس، وهذا يؤدي بسرعة إلى حل الالتهاب وإعادة إنشاء وظيفة غدية طبيعية في الأغطية، ويتم حقن كمية صغيرة من المخدر الموضعي تحت جلد الجفن، ويتم إطلاق محتويات الكيس من السطح الداخلي للغطاء (وهذا يتجنب شق الجلد وندبة مرئية)، وفي نسبة صغيرة من المرضى قد يعود الكيس ويتطلب إعادة فتح .

كم من الوقت يجب أن أنتظر قبل النظر في هذا الإجراء

ما يقرب من نصف جميع الكيس الدهني تسوية التدابير المحافظة في غضون حوالي 6 أسابيع، ومع ذلك في بعض الأحيان تستمر مجموعة صغيرة من الزيوت المتبقية بمجرد اختفاء الملامح الالتهابية، وتتطلب هذه الأكياس وغيرها من الأكياس الدهنية التي تصبح كبيرة جدا وملتهب ، وكشطا للسماح للغطاء والغدد بوظيفة طبيعية، وبشكل عام يجب ملاحظة وجود كيسة تستجيب للكمادات الدافئة والمضادات الحيوية الموضعية، في حين أن الكيسات التي لا تستجيب أو تصبح منتفخة بشكل متزايد، تتطلب جراحة بسيطة .

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هل الاكياس الدهنية تكون مدى الحياة

لا، وعلى الرغم من أن بعض المرضى يعانون من فترة تتراوح بين بضعة أشهر وسنوات من الخراجات الجفون المتكررة أو المتعددة، فعندما يتم السيطرة على التهاب الجفن المصاحب يتقلص خطر الإصابة بالكيس، ولكن يجب الحصول على فحص العين المتوسع شامل، حيث يجب على كل شخص يبلغ من العمر 50 عاما أو أكبر زيارة أخصائي رعاية عيون لإجراء فحص شامل موسع للعين، والعديد من أمراض العين ليس لها علامات أو أعراض للإنذار المبكر، لكن الفحص الموسع يمكنه اكتشاف أمراض العين في مراحلها المبكرة قبل حدوث فقدان البصر، ويمكن أن يساعدك الاكتشاف والعلاج المبكر على إنقاذ نظرك، وحتى إذا لم تكن تعاني من أي مشاكل في الرؤية، فيجب زيارة أخصائي العناية بالعيون لإجراء فحص عيون ممتد، وسيخبرك عن عدد المرات التي تحتاج فيها إلى واحدة حسب عوامل الخطر المحددة .

أمراض العيون

1- الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD)، وهو مرض يرتبط بالشيخوخة يدمر تدريجيا الرؤية الحادة المركزية، وهناك حاجة إلى رؤية مركزية لرؤية الأشياء بوضوح والمهام اليومية الشائعة مثل القراءة والقيادة .

2- الساد، إعتام عدسة العين هو تكتل العدسة في العين، وقد تظهر الرؤية باستخدام إعتام عدسة العين غائما أو غير واضح، وقد تبدو الألوان باهتة وقد تلاحظ الكثير من الوهج .

3- مرض العين السكري، مرض العين السكري هو أحد مضاعفات مرض السكري وسبب رئيسي للعمى، والشكل الأكثر شيوعا هو اعتلال الشبكية السكري الذي يحدث عندما يتلف السكري الأوعية الدموية الدقيقة داخل شبكية العين .

4- الزراق، والجلوكوما عبارة عن مجموعة من الأمراض التي يمكن أن تلحق الضرر بالعصب البصري للعين وتؤدي إلى فقدان البصر والعمى، و يرتبط عادة بارتفاع الضغط في العين ويؤثر على الرؤية الجانبية أو المحيطية .

5- العين الجافة .