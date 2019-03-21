انت الان تتابع موضوع افكار و طرق لـ ” تصغير الجبهه “ والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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في طبيعتنا البشرية نريد أن نبدو جيدين، ومع ذلك ، هناك بعض الأشياء التي ليس لدينا سيطرة كبيرة عليها مثل وجود جبهة كبيرة، فأنت لا تختار أن تكون مولودًا بهذه الطريقة، وعليك أن تتعامل معها، وعلى أي حال ، هذا ليس عائقًا أمام النجاح، وفي الواقع لقد جعلها الكثير شيء شهير، مثل عارضة الأزياء تايرا بانكس ، الممثلة كريستينا ريتشي ، والفنانة ريهانا ، الذين أثبتوا على أن الجبين الكبير لا يمكن أن يعيق نجاحك إذا استخدمت عقلك، ومع ذلك ، إذا شعرت بعدم الارتياح ، فاستريح، لأننا سنشاركك بعض الاقتراحات الكبيرة في الجبين لمساعدتك على إخفاء جبهتك الكبيرة .

أفكار لتقليل حجم جبهتك

1- قومي بتغيير قصة شعرك

أسرع وأفضل طريقة لإخفاء جبهتك الكبيرة هي تغيير تصفيفة شعرك، يمكنك تصفيف شعرك لإخفاء جبهتك العريضة، عندما يتعلق الأمر بالشعر ، كل هذا يتوقف على إبداعك، ومع ذلك ، يجب أن تقومي بتصفيفة الشعر التي تجعلك تبدين رائعة، سيكون من السخف أن تنجحي في إخفاء جبهتك وتبدين قبيحة بقصة شعرك، لهذا السبب ينصح بالتشاور مع خبير شعرك قبل تغيير تصفيفة شعرك لإخفاء جبهتك الكبيرة .

2- تسليط الضوء على وجهك

تسليط الضوء على وجهك هو خدعة أخرى يمكنك استخدامها لجعل جبهتك تبدو صغيرة، يمكن أن يمنحك القلم اللامع نتائج ممتازة إذا تم وضعه في منتصف جبينك بين الحاجبين واستخدام أصابعك لمزجه للخارج، ولتحقيق أفضل النتائج ، يجب عليك مزج القلم اللامع الخاص بك بشكل صحيح، لا تنس تطبيق القلم على جسر أنفك لجعله حادًا .

3- وضع كريم أساس أغمق

هناك طريقة أخرى مثبتة لتقليل جبهتك الكبيرة وهي استخدام أساس أغمق، تطبيق أساس أغمق يعزز بنية عظامك لتقليل مظهر استدارة وجهك وبالتالي جعل جبهتك تبدو صغيرة، للحصول على أفضل النتائج ، قومي باستخدام أساسًا أغمق خمس مرات من لون بشرتك .

4- تشكيل الحواجب

تشكيل الحواجب هو أسلوب آخر يمكنك استخدامه لجعل جبهتك الكبيرة تبدو صغيرة، ولتحقيق أفضل النتائج ، يجب عليك تغيير أشكال الحواجب عن طريق الإفراط في رسم حواجبك في الأعلى، قومي بدفع حواجبك أعلى لجعلها تبدو أعلى في وجهك وبالتالي جعل جبهتك تبدو أصغر .

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5- عمليات التجميل

كما يمكنك أيضا القيام بعملية التجميل التي تساعدك على تقليل حجم جبهتك، يمكنك التواصل مع طبيب التجميل المناسب وسوف يشرح لكي الخيارات المتاحة .

عمليات التجميل

تعرف الجراحة التجميلية بأنها تخصص جراحي مخصص لإعادة بناء عيوب الوجه والجسم بسبب اضطرابات الولادة والصدمات والحروق والمرض، وتهدف الجراحة التجميلية إلى تصحيح المناطق المختلة وظيفياً في الجسم وإعادة البناء في الطبيعة، وفي حين أن العديد من جراحي التجميل يختارون إكمال التدريب الإضافي وإجراء الجراحة التجميلية أيضًا ، فإن أساس تدريبهم الجراحي يظل الجراحة التجميلية الترميمية، وفي الواقع ، في عام 1999 ، غيرت الجمعية الأمريكية لجراحي التجميل والترميم اسمها إلى الجمعية الأمريكية لجراحي التجميل فقط، لتوصيل الرسالة بقوة أن “جراحي التجميل والترميم هم واحد ” .

أمثلة لإجراءات الجراحة التجميلية

1- إعادة بناء الثدي

2- إصلاح علامات الجروح

3- إصلاح الخلل الخلقي: الحنك المشقوق ، إصلاح الخلل الشديد

4- إزالة علاكات الشيخوخة

5- جراحة اليد

6- جراحة الندبة

نظرًا لأن كل من الجراحة التجميلية والجراحة الترميمية لها أهداف ممارسة متميزة مبنية على مجموعة إجراءات محددة ، إلا أن عملية التدريب وإصدار الشهادات لجراح التجميل المعتمد من مجلس الإدارة ستبدو مختلفة تمامًا عن تلك الخاصة بجراح الترميم المعتمد من قبل مجلس الإدارة .

إذن الجراحة التجميلية هي تخصص جراحي يشمل ترميم جسم الإنسان أو إعادة بنائه أو تغييره، ويمكن تقسيمها إلى فئتين، الأول هو الجراحة الترميمية التي تشمل جراحة القحف الوجهي وجراحة اليد والجراحة المجهرية وعلاج الحروق، والآخر هو الجراحة التجميلية أو الجمالية، وبينما تهدف الجراحة الترميمية إلى إعادة بناء جزء من الجسم أو تحسين أدائه ، تهدف الجراحة التجميلية إلى تحسين المظهر، كل من هذه التقنيات تستخدم في جميع أنحاء العالم .

تاريخ عمليات التجميل

تم ذكر علاجات للإصلاح التجميلي الترميمي للأنف المكسور لأول مرة في ورق البردي إدوين سميث، وهو نسخة من نص طبي مصري قديم ، وأحد أقدم العلاجات الجراحية المعروفة ، يرجع تاريخها إلى المملكة القديمة من 3000 إلى 2500 قبل الميلاد، وقد تم تنفيذ تقنيات الجراحة الترميمية في الهند بحلول عام 800 قبل الميلاد، وكان سوشروتا طبيبًا قدم مساهمات مهمة في مجال الجراحة التجميلية وإعتام عدسة العين في القرن السادس قبل الميلاد، وتم ترجمة الأعمال الطبية لكل من سشروتا وشراكا ، الأصل باللغة السنسكريتية ، إلى اللغة العربية خلال الخلافة العباسية في 750 م، ودخلت الترجمات العربية إلى أوروبا عبر الوسطاء، وفي إيطاليا ، أصبحت عائلة برانكا من صقلية وغاسبار تاجلياكوزي (بولونيا) على دراية بتقنيات سوشروتا