شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ايه اللى ممكن يحصل لجسمك لو حرمته من النوم من 24 إلى 72 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدراسة طوال الليل، والعمل ساعات وأيام طويلة، أوالأمهات خلال الأيام الأولى للولادة والسهر طويلا، كلها حالات تحرم فيها من النوم الذى قد يؤثر على الجسم.

قلة النوم أو انخفاض كفاءته يمكن أن تصيب صاحبه ببعض الأعراض والأمراض ويمكن أن تستمر آثاره علي الجسم، وفي الظروف القصوى، يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى الموت وفقا لتقرير موقع "Everyday Health".

وفقا لتقرير الموقع فان النوم إلى جانب النظام الغذائي والتمارين الرياضية، يشكلان أساس الصحة الجيدة، وضعف النوم المزمن يعرضنا لخطر متزايد لظروف طبية خطيرة، مثل السمنة وأمراض القلب والسكر.



الحرمان من النوم

أثناء النوم تفرز أجسامنا هرمونات تساعد على التحكم في الشهية والتمثيل الغذائي ومعالجة الجلوكوز لذا فإن قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى زيادة في إنتاج الجسم من الكورتيزول، المعروف أيضا باسم هرمون التوتر. بالإضافة إلى ذلك قد يؤدي الحرمان من النوم إلى التخلص من هرمونات الجسم الأخرى، حيث يتم إطلاق كمية أقل من الأنسولين بعد تناول الطعام ، وقد يؤدي زيادة الكورتيزول إلى زيادة نسبة الجلوكوز في مجرى الدم وبالتالي زيادة خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكر.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، يجب أن يحصل البالغين على نوم يتراوح بين 7 و 9 ساعات كل ليلة، وخلافًا للاعتقاد الشائع ، لا يمكن للنوم لمدة ساعة أو ساعتين إضافية في عطلة نهاية الأسبوع لتعويض النوم المفقود الذي قد تتعرض له خلال أسبوع مزدحم.

عدم النوم لمدة 24 ساعة: ضعف التنسيق والذاكرة

تشير نتائج دراسة نُشرت في المجلة الدولية للطب المهني والصحة البيئية إلى أن عواقب الحرمان من النوم خلال 24 ساعة تضاهي ضعف الإدراك لدى الشخص الذي يحتوي على نسبة الكحول في الدم بنسبة 0.10 % مما يضعف الذاكرة ، بل والسمع.



حرمان الجسم من النوم

عدم النوم لمدة 36 ساعة: تدهور الصحة البدنية

بمجرد وصول الجسم إلى مرحلة عدم النوم لمدة 36 ساعة، ترتفع مستويات الالتهابات في مجرى الدم، والتي يمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم. بالإضافة إلى ذلك، تتأثر الهرمونات في كل مكان بالجسم.

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الحرمان 48 ساعة من النوم يسبب الارتباك

بعد يومين من عدم النوم، يبدأ الجسم خاصة العقل فى عدم التركيز وبالتالي الشعور بالارتباك نتيجة عدم القدرة علي للسيطرة على المخ والدماغ.



حرمان الجسم من النوم 24 ساعة



النوم وكيفية تأثيره على الجسم

72 ساعة من عدم النوم والهلوسةيبدأ الجسم فى الانهيار نتيجة عدم الراحة وبالتالي يدخل الشخص فى مرحلة تعرف باسم الهلوسة.

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