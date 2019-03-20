شكرا لقرائتكم خبر عن بتفكر تزرع أسنان.. دكتور شادى على حسين يقدم 7 نصائح قبل الذهاب للطبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرغب كثير من الأشخاص فى زراعة الأسنان، لذا حال قررت زراعة أسنان فعليك قراءة الموضوع التالى، حيث يقدم الدكتور شادى على حسين أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، ومدير مركز "شاينى وايت" لزراعة وتجميل الأسنان، مجموعة من النصائح الضرورية التى تساعدك على زراعة الأسنان قبل اتخاذ قرار الذهاب إلى الطبيب، حيث تسهم هذه النصائح فى مساعدتك على اختيار طبيب الأسنان الأنسب لك، وكذلك تساعدك على اختيار الزراعة المناسبة التى تعيش معك طوال العمر، دون ظهور أى مشاكل بعد إجرائها.

يوضح الدكتور شادى على حسين، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، النصائح السبعة التى يجب على أى مريض يرغب فى زراعة الأسنان مراعاتها بشكل دقيق، والتى جاءت كالتالى:

1- التأكد من جودة خامة الزراعة والمعالجة السطحية لها من خلال التحدث مع الطبيب المعالج.

2- اختيار زراعة للأسنان يكون معترف بها دوليًا لأنه فى حال ظهور أى مشكلة يمكن حلها فى أى مكان.

3- يجب عدم النظر إلى معيار التكلفة فقط خلال اختيار الزراعة، لأن زراعة الأسنان سوف تعيش معنا طوال الحياة، وحتى لا يجد المريض نفسه فى حاجة إلى تبديلها، لأن اختيار الزراعة غير المعترف بها يؤدى إلى ظهور مشاكل كثيرة بها، إضافة إلى تعرض المريض لمعاناة لا تنتهى.

4- التدقيق فى اختيار طبيب الأسنان، فمن الضرورى اختيار طبيب أسنان نثق فيه وفق مجموعة من العوامل التى تحكم الاختيار مثل الخبرات ومدى اعتماده على الوسائل التكنولوجية الحديثة.

5- مراعاة زمن التحميل خلال اختيار الزراعة المناسبة، حيث هناك زراعات تحتاج إلى وقت طويل للتحميل يمتد من 4 لـ 6 شهور، بينما الزراعة الألمانية لا تستغرق أكثر من 7 أسابيع فقط.

6- خروج الزراعة من اللثة، وبالتالى من الضرورى مراعاة هذا الأمر، حتى لا يعانى المريض من التهابات فى اللثة بسبب الزراعة.

7- كلما كان مركز الأسنان الذى نجرى فيه الزراعة متطورا ويعتمد على التكنولوجيا الحديثة مثل الأشعة المقطعية ثلاثية الأبعاد والميكروسكوب الطبى وغيرها، تصبح نسبة نجاح الزراعة أكبر، لأن هذه التكنولوجيا تجعلنا نكتشف أى مشاكل خلال إجراءات الزراعة ونعمل على حلها، وبالتالى لا تظهر مرة أخرى فى المستقبل.

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وفى النهاية أشار الدكتور شادى على حسين، مدير مركز "شاينى وايت" لزراعة وتجميل الأسنان، إلى أن هذه النصائح تجعل المريض يختار طبيبه المناسب القادر على مساعدته فى كافة تفاصيل وإجراءات الزراعة، بالإضافة إلى مساعدته على اختيار نوع الزراعة المناسبة، مؤكدا أن هذه النصائح تضمن نجاح زراعة الأسنان مدى الحياة.

مركز شاينى وايت لتجميل وزراعة الأسنان .. حاصل على المركز الأول فى الشرق الأوسط من ايزاك بسويسرا

وللمهتمين بالبحث عن مراكز متميزة لعمليات تجميل وزراعة الأسنان، يعد مركز شاينى وايت واحد من أفضل المراكز الطبية المتخصصة فى طب الأسنان بمصروالشرق الأوسط، ولديه 4 فروع وتضم 33 عيادة أسنان متخصصة بها أحدث الوسائل التكنولوجية المتقدمة فى مجال العناية بالاسنان والسياحة العلاجيه ، وحصل على المركز الأول فى الشرق الأوسط من ايزاك بسويسرا ويديره الدكتور شادى على حسين أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس

باقة من أهم الأطباء المتخصصين فى الأسنان من الحاصلين على الماجستير والدكتوراة

يضم المركز باقة من الأطباء المتميزين من الحاصلين على دراجات الماجستير والدكتوراة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، ويتميز بحالات إعادة تأهيل الفم بالكامل، وخاصة زراعة (اول ان فور) بالزراعة الألمانية ميدينتكا حصريا والمصنفة رقم 1 على العالم لآخر3 سنوات، بنسبة نجاح تفوق 97%.

اكشف اون لاين .. خدمة جديدة من مركز شاينى وايت لتجميل وزراعة الأسنان

وأعلن مركز شاينى وايت لتجميل وزراعة الأسنان مؤخرا خدمة الكشف أون لاين فى شراكة مع دكتور الخليج 365، وهى خدمة تيسر على قطاع كبير من المواطنين الوقت والمجهود، وتتم عملية الكشف أون لاين عبر ارسال المواطنين الصور الخاصة بحالتهم الطبيبة وعن طريقها يتمكن الأطباء المتخصصين من الكشف الأولى والوقوف على التشخيص المبدئى ومن ثم تحديد مسارات العلاج المحتملة واسعار التكلفة المتوقعة.

وخدمة الكشف اون لاين متاحة داخل مصر وخارجها للرد سواء عبر الرسائل الإلكترونية أو من خلال الهاتف، وتساعد هذه الخدمة فى دعم السياحة العلاجية للقادمين من خارج مصر، عن طريق أن المريض يتواصل مع المركز وفق الحالة المرضية ويرسل صور من الأشعة بالإضافة إلى التحاليل وفق التواصل مع طبيب الأسنان، وعلى أساسها يتم وضع تشخيص مبدئى للمريض قبل القدوم إلى مصر للعلاج، حتى يكون المريض على دراية بالتكلفة المبدئية ومدة العلاج، ونوع العلاج وبعد فحص إكلينكى وأشعة من جديد التشخيص النهائى والذى لا يختلف عن التشخيص الأدوات المساعدة مثل الأشعة وغيرها.

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