شكرا لقرائتكم خبر عن لو مش عايز وزنك يزيد.. ابعد عن صاحبك التخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن الدائرة الاجتماعية هي السبب في زيادة الوزن، حيث أن السمنة يمكن أن تنتشر بسبب صداقة الأشخاص أصحاب الوزن الزائد.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، درس الباحثون مئات العائلات الذين لا يستطيعون اختيار مكان إقامتهم - في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وقال الباحثون من جامعة جنوب كاليفورنيا إن الناس يتبنون سلوكيات الآخرين دون وعي، حيث يعاني واحد من كل ثلاثة أشخاص في كل مقاطعة أمريكية من السمنة، وفي المملكة المتحدة يعاني حوالي ربع البالغين وخمس الأطفال من السمنة.

وأشار الباحثون إلى أن العدوى الاجتماعية خاصة في السمنة تعني أنه إذا كان المزيد من الناس من حولك يعانون من السمنة، فإن ذلك قد يزيد من فرصك في أن تصبح بديناً.

وفسر الباحثون العوامل البيئية التي كان يمكن أن تفسر معدل السمنة، مثل نقص صالات الألعاب الرياضية ولكن الكثير من مطاعم الوجبات السريعة.

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وأضاف الباحثون أن التفسير الثانى قد يكون أن السمنة تنتقل عن طريق التأثير الاجتماعي من الأصدقاء لذلك ينصح الباحثون بتجنب الأصدقاء أصحاب الوزن الزائد لتجنب تناول الوجبات السريعة والجلوس لفترات طويلة.

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