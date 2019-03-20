انت الان تتابع موضوع تمارين تكبير المؤخرة والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يمكنك الحصول على الكثير من الأشياء بسرعة : بيتزا ، قصة شعر ، أي شيء من موقع للشراء، لكن تغيير شكل جسمك يستغرق بعض الوقت، ناهيك عن العمل الجاد .

تمارين تزيد من حجم مؤخرتك

لبناء مؤخرة أفضل ، عليك القيام بتمارين بناء العضلات، أي العضلات الثلاثة التي تشكل مؤخرتك، وتعتمد سرعة ظهور النتائج على نوع جسمك ، وتيرة التدريب وكثافة التدريب .

1- تمرين القرفصاء ” السكوات “

القرفصاء هو ملك جميع التدريبات للمؤخرة، إنه يعمل على جميع عضلات المؤخرة ويتم تعديله بسهولة وجعلها أكثر تحديا لتناسب مستوى لياقتك، والتقنية فائقة الأهمية لمنع الإصابة، لذا إذا لم تكن متمكن، فتعرف على التقنية الأساسية أولاً قبل إضافة الوزن للتمرين .

كيف تفعل ذلك: قف مع قدميك بعرض الكتفين، استنشق بينما تنحني عند الفخذين والركبتين ، مع الحفاظ على الجذع الخاص بك مستقيم والصدر مفتوح، والنزول حتى الفخذين بالتوازي مع الأرض، قم بالزفير وأنت تضغط على كعبك لترجع إلى الوقوف مرة أخرى، وعندما تكون جاهزًا لزيادة الوزن ، امسك الدمبل في أي من يديك على ارتفاع الكتف ، أو استخدم الحديد .

2- تمرين الطعنات

الطعنات هي واحدة من أفضل التمارين لبناء جسدية جيدة، لاسيما للمؤخرة، القيام بمزيج من الطعنات الثابتة ، الطعنات الجانبية تحرك جميع عضلاتك وتحافظ شكل مؤخرتك الجيد .

كيف تفعل ذلك: خطوة كبيرة إلى الأمام مع قدمك اليمنى، ثني ركبتيك إلى حوالي 90 درجة ، مع تحريك ركبتك الخلفية فوق الأرض، اضغط من خلال قدمك الأمامية للرجوع إلى وضع البداية الخاص بك، اعمل مجموعة تمارين على جانب واحد ، ثم انتقل إلى الجانب الآخر، وللمشي في الطعنات ، ما عليك سوى الاستمرار في حركة إلى الأمام ، والقيام بثني قدمك اليمنى للأمام ، ثم التقدم للأمام بالتناوب مع قدمك اليسرى، وبالنسبة إلى الطعنات الجانبية ، اتخذ خطوة كبيرة إلى الجانب باستخدام قدمك اليمنى، قم بثني الركبة اليمنى بعد ذلك واضغط على الساق اليسرى مستقيمة، ثم ارجع إلى المركز وكرر على الجانب الآخر، أضف وزناً بحبل على كتفيك ، أو عن طريق تعليق الدمبل على جانبيك .

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3- تمرين تمدد الورك

احتلت امتدادات الورك الرباعية المرتبة الأولى في دراسة أجراها المجلس الأمريكي حول التمرين، والتي نظرت في مدى استهداف بعض التمارين من اجل تكبير المؤخرة فيما يتعلق بالقرفصاء التقليدية .

كيف تفعل ذلك: في كل أربع مد ساقك اليمنى إلى الخلف مع ثني الركبة إلى 90 درجة، واجعل القدم تشير نحو السقف، ارفع ساقك حتى يكون فخذك موازيا للأرض، وقفة ، ثم خفض ساقك، والقيام بمجموعة على جانب واحد ، ثم التبديل .

4- تمارين الستيب

تمارين الستيب الكبيرة مع الخطوات ، جاءت في المرتبة الثانية على قائمة ACE كأفضل تمرين للمؤخرة .

كيف تفعل ذلك: قف أمام كرسي أو مقعد، تصاعد قدمك اليمنى ، ونقل وزن جسمك في ساقك اليمنى وترك الساق اليسرى، ثم مد الوركين على طول الطريق في الأعلى ، ثم اسحب لأسفل مرة أخرى مع التحكم، كرر الأمر ، ثم بدل بين الجانبين، قإضافة الوزن عن طريق عقد الدمبل .

5- تمرين دفع الورك

إذا كنت محرجًا بسهولة ، فقد ترغب في تخطي هذه الألعاب في صالة رياضية مزدحمة، ولكن إذا كانت رغبتك في الحصول على مؤخرة كبيرة يجب أن تكون أكبر من كبرياءك ، فأنت بحاجة إلى إضافة أدوات دفع الورك إلى روتينك، ويمكنك وضع وزن على بطنك أثناء التمرين .

كيفية القيام بذلك: اجلس على الحافة الطويلة لمقعد الوزن، اجعل قدميك للخارج حتى يستقر ظهرك العلوي على حافة المقعد، اخفض الوركين لأسفل والحفاظ على ثني ركبتيك والقدمين مسطحة على الأرض، من موقع البدء هذا ، ارفع الوركين لأعلى حتى يتماشى مع ركبتيك، مع وقفة لمدة ثانية ثم العودة إلى وضع البداية .

إذا كنت جادًا في الحصول على مؤخرة أكبر ، فعليك التدريب بشدة ، مضيفًا باستمرار الوزن والحجم إلى التمرين، قم بوضع مجموعات من ثمانية إلى 12 من الوزن لتشجيع تضخم العضلات أو نموها، وقم بثلاث إلى خمس مجموعات لكل تمرين ، وارفع وزنًا ثقيلًا بدرجة كافية بحيث تكون آخر تمرينين من مجموعاتك الأخيرة صعبة للغاية عليك، الأهم من ذلك ، التركيز على تقلص عضلات المؤخرة أثناء التمرين، استعد للعضلات طوال التمرين وقم بالضغط عليها في أعلى كل تمرين – على سبيل المثال ، عندما تقوم من القرفصاء أو الإندفاع .