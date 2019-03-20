انت الان تتابع موضوع كم تستغرق عملية قسطرة القلب والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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عملية قسطرة القلب هي إجراء طبي يستخدم عادة لتشخيص وعلاج أمراض القلب ، وهو إجراء طبي شائع ، ومن النادر أن يحدث مضاعفات ، وهناك بعض المعلومات التي يجب التعرف عليها قبل الإجراء ، والنصائح بعدها .

الاستعداد لعملية قسطرة القلب

يتم إجراء قسطرة القلب في المستشفى عادة ، وتتطلب هذه العملية بعض الاستعدادات قبل إجرائها، وهي كالتالي :

– عدم الأكل أو الشرب أي شيء لمدة 6 ساعات على الأقل قبل القسطرة، أو حسب توجيهات الطبيب، فوجود طعام أو شراب في معدتك، يمكن أن يزيد من خطر حدوث مضاعفات متعلقة بالتخدير، واسأل الطبيب أو الممرضة، إذا كان يمكنك تناول أدويتك مع كمية صغيرة من الماء.

– إذا كنت مصابا بـمرض السكري ، اطلب تعليمات حول امكانية أدوية السكري والأنسولين ، واعلم أنك تكون قادر على تناول الطعام، والشراب بعد القسطرة القلبية.

– ربما يوصي طبيبك بالتوقف عن تناول أدوية ترقق الدم، مثل الوارفارين، أو العقاقير المضادة للالتهابات غير الستيرويدية، بما في ذلك الأسبرين، الإيبوبروفين أو نابروكسين .

– ينبغي أن تحاول أن تسترخي ، قد يشعر البعض بالقلق والتوتر العصبي ، سيتم إعطائك أدوية لمساعدتك على الاسترخاء.

إجراءات تتم قبل عملية القسطرة القلبية

– يتم فحص ضغط الدم والنبض.

– يطلب منك استخدام المرحاض لتفريغ المثانة.

– يطلب منك إزالة طقم الأسنان، وقد تحتاج إلى إزالة المجوهرات، وخاصة القلائد التي يمكن أن تتداخل مع صور القلب .

– ينبغي الانتظار في غرفة أخرى حتى يحين موعد إجراء القسطرة ، ويمكن في كثير من الأحيان أن ينتظر شخص برفقتك.

طريقة إجراء عملية القسطرة القلبية

– تتم القسطرة القلبية داخل غرفة العمليات مجهزة بالأشعة السينية ، وعادة ما تقوم بهذه العملية بينما تكون مستيقظ ، على الرغم من ذلك هناك بعض الإجراءات التي تحتاج إلى التخدير العام ، مثل الاجتثاث، وإصلاح صمام أو استبدال صمام للقلب.

– يتم تركيب المحاليل، لإعطائك أي أدوية إضافية ، قد تحتاج إليها خلال الإجراء ، كما توضع أقطاب على صدرك، للتحقق من ضربات القلب أثناء القسطرة.

– تقوم ممرضة أو فني بحلق الشعر من مكان إدراج القسطرة ، وقبل إدخال القسطرة في الشريان الخاص بك، سيتم إعطائك مخدر لتخدير المنطقة، قد تشعر بألم سريع، لاذع قبل التخدير.

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– بعد أن تشعر بالخدر، سيقوم الطبيب باستخدام إبرة ، لعمل ثقب صغير في الأوعية الدموية، ليدخل أنبوب مدبب، ويدخل فيه سلك رقيق، ومرن إلى داخل الأوعية الدموية، وعن طريقه يتم وضع القسطرة بشكل صحيح.

– ربما يضع طبيبك نوع خاص من الصبغة في القسطرة، لتتدفق الصبغة من خلال مجرى الدم إلى قلبك، ثم يأخذ صورا لقلبك ، بواسطة الأشعة السينية .

– عندما تكون القسطرة داخل قلبك، قد يستخدمها الطبيب لأخذ عينات من الدم ، والأنسجة، أو القيام بعملية جراحية بسيطة في القلب.

– أما للحصول على عرض أكثر تفصيلا عن الشريان التاجي ، قد يقوم طبيبك باستخدام الموجات فوق الصوتية، لتصوير داخل الشريان التاجي.

كم يستغرق إجراء القسطرة

عمليه قسطرة القلب التشخيصية تستغرق وقت قصير جدا حوالي ١٥-٢٠ دقيقه أما القسطرة العلاجية فهي تختلف علي حسب عدد وأسماء الشرايين ومستوي الضيق فيها والفريق الطبي المساعد .

بعد إجراء عملية القسطرة القلبية

– تستغرق عدة ساعات عادة ، للتعافي من قسطرة القلب، بعد الانتهاء من إجرائها ، سيتم نقلك إلى غرفة العناية المركزة حتى يزول التخدير.

– ثم تخضع للملاحظة ، للتأكد من عدم حدوث نزيف من موقع إدراج القسطرة.

– تتحقق الممرضات من معدل ضربات القلب، وضغط الدم بشكل منتظم .

– يجب أن تكون قادرا على تناول الطعام، والشراب بعد الإجراء ، وستعتمد مدة إقامتك في المستشفى على حالتك.

نتائج عملية قسطرة القلب

إذا كنت قمت بالقسطرة القلبية كاختبار، يجب على طبيبك أن يشرح لك النتائج ، والإجراءات التي ستنتج عنها في حال احتياجك لإجراء عملية في القلب، أما إذا استخدمت القسطرة لعلاج لتوسيع أحد الصمامات أو استبدالها، أو لعلاج عيوب القلب الخلقية قد تحتاج لبقاء وقت أطول في المستشفى حتى تتعافى.

مشاكل إدخال القسطرة القلبية

-قد ينتج إدخال القسطرة بعض المشاكل ، فقد تتشكل كدمة صغيرة في موقع إدخال القسطرة، وقد تشعر بوجود قرحة مكانها لمدة أسبوع تقريبا، دع طبيبك يعرف إذا كان لديك مشاكل مثل :

– كمية ثابتة ، أو كبيرة من النزيف في موقع إدراج القسطرة التي لا ينفع إيقافها مع ضمادة صغيرة.

– ألم غير عادي، أو تورم، أو احمرار، أو علامات أخرى للعدوى عند أو بالقرب من موقع الإدراج.

ينبغي التحدث مع طبيبك حول ما إذا كان عليك تجنب أنشطة معينة، مثل رفع الأثقال، لفترة قصيرة بعد القسطرة.