شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا للنضارة الطبية.. 6 مزايا لـ "زرع العدسات" لتصحيح الإبصار يوضحها دكتور أحمد عساف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد المجال الطبى على مستوى العالم تطور ملحوظ بصورة دورية، حيث تظهر التقنيات الطبية المتطورة التى يتم استخدامها لتصحيح الإبصار بداية من الليزر والفيمتو ليزر والفيمتو ليزك، وصولًا إلى تقنية زرع العدسات لتصحيح الإبصار.

ومع حلم الجميع للتخلص من ارتداء النظارة الطبية، يوضح الدكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة عين شمس، وزميل كلية الجراحين الملكية البريطانية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، التفاصيل الكاملة لعملية زرع العدسات لتصحيح الإبصار ومزاياها ومدة العملية، إضافة إلى الرد على كافة التساؤلات التى تدور فى ذهن الجميع من راغبى التخلص من ارتداء النظارة الطبية.

ويقول الدكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة عين شمس، إن المجال الطبى شهد تطور كبير وملحوظ بكافة المجالات، موضحًا أن تصحيح الإبصار أيضًا شهد طفرة حقيقة فى الفترة الأخيرة من خلال استخدام التقنيات الطبية الحديثة، ومنها على سبيل المثال عملية زرع العدسات لعلاج عيوب الإبصار سواء قصر نظر أو طول نظر.

وأضاف الدكتور أحمد عساف، لـ"الخليج 365"، أن هناك العديد من المزايا التى يشعر بها المريض عند الخضوع لعملية زرع العدسات لتصحيح الإبصار، منها على سبيل المثال أن المريض لا يشعر بوجودها داخل العين، كما أنها تساعد على تحسين الرؤية، إضافة إلى أن المريض لا يضطر إلى استخدام المحاليل الطبية، وذلك لأن العدسة يتم زرعها داخل العين.

وتابع أستاذ طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة عين شمس، أن من ضمن مميزات استخدام تقنية زرع العدسات لتصحيح عيوب الإبصار، الانتهاء من هموم خلع العدسات اللاصقة بصورة يومية وتنفيذ التعليمات المتعلقة بها، خاصة أن كثرة ارتداء العدسات اللاصقة لساعات طويلة يخنق قرنية العين وقد يسبب قرحة بالقرنية.

ونفى الدكتور أحمد عساف زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية، كافة الشائعات التى تدور حول عملية زرع العدسات لإصلاح عيوب الإبصار، والتى تدعى بفشل العملية بعد فترة زمنية محددة، مؤكدًا أنه قد تستمر العدسات المزروعة سليمة طوال الحياة، لافتًا إلى أن عملية زرع العدسات تتم داخل العين بدقة متناهية باستخدام مخدر سطحى أو موضعى ، ولا تتعدى فترة إجرائها 10 دقائق فقط.



إنفوجراف الدكتور أحمد عساف يوضح مزايا زرع العدسات لتصحيح الإبصار

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية فى مجال جراحة العيون والرمد يمكنك الاطلاع على صفحة مركز "عساف للعيون والليزك " عبر "فيس بوك":

Advertisements

https://www.facebook.com/AssafEyeAndLasik/

والموقع الإلكترونى لمركز "عساف " على شبكة الإنترنت:

www.assafeyeandlasik.com

فى إطار اهتمام الخليج 365 بتقديم كل ما يهم المصريون من معلومات واستشارات طبية، يقدم الخليج 365 خدمة التعرف على أسعار وتكاليف العمليات الطبية المختلفة لكى يتمكن كل مريض من تحديد العملية المناسبة والسعر المناسب ونرشح له أيضًا الدكتور المناسب

للتواصل مع الفريق الصحفى المسئول عن إعداد المحتوى الطبى بخدمة دكتور الخليج 365 يرجى التواصل من خلال:

الواتس اب على الهاتف رقم 01288830677

البريد الالكترونى [email protected]