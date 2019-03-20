طريقة عمل شوربة جزر بالزنجبيل لحرق الدهون بشكل سريع

يعتبر الجزر من أكثر الأطعمة الهامة والمفيدة جدا للصحة وذلك يرجع لاحتوائه على نسبة عالية من العناصر والمواد الغذائية الهامة كالفيتامينات والأملاح المعدنية، كما أنه يحتوي على محتوى عالي جدا من البيتا- كاروتين كما أن الجزرومتاح للجميع ويمكن شراءه بكل سهولة

فوائد الجزر في لحرق الدهون

يعتبر الجزر مصدر غني بالالياف ، وهي من أهم العناصر الغذائية لحرق الدهون ، ووجود الألياف في الجزر يساهم في تحسين الهضم ، وإزالة الفضلات من الجسم ،

بالإضافة إلى ذلك يساعد الجزر على الشعور بالشبع ، يحمي من الاستهلاك الزائد للسعرات الحرارية ، التي تتناولها بين الوجبات الرئيسية .

ونظرا لأن الجزر غني بالفيتامينات ، المعادن ، منخفض الدهون والسعرات الحرارية ، ويحتوي على نسبة عالية من الماء ، فإنه يعزز قدرة الجسم على إنقاص الوزن سريعا ،

ويعد الجزر مصدر رائع لفيتامين ب1 ، ب 2 ، ب 6 ، وهذه الفيتامينات تساعد على تكسير الجلوكوز ، الدهون والبروتينات ، مما يزيد قدرة الجسم على بناء العضلات ، تعزيز الميتابوليزم وفقدان الوزن .

ذا أردت إضافة مذاق حار للشوربة فلاأجمل ولاأشهى من مذاق الزنجبيل الحار الطازج. أضيفيه لأطباق الشوربة الشهية لتنعمي بفوائد الشوربة الحارقة واستمتعي بحميتك الرائعة، خصوصًا في برودة الشتاء.

فوائد الزنجبيل للسمنة و حرق الدهون قد أشارت الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن الزنجبيل ، عندما يستخدم بالاقتران مع العلاجات الأخرى ، قد يكون طريقة لعلاج السمنة . اختبرت دراسة نشرت في عدد عام 2014 من مجلة العلوم و الأغذية الزراعية ، تأثير الزنجبيل المكون الأساسي في الزنجبيل Advertisements على وزن الجسم في الجرذان البدناء . بعد 30 يومًا ، شهدت الجرذان انخفاضاً ملحوظًا في وزن الجسم و كذلك مستويات محسنة من الليبتين – الهرمون الذي يشير إلى الشبع – و الأنسولين . وقارنت دراسة أخرى أجريت على الجرذان و نشرت في عدد عام 2013 من مجلة المراجعة الأوروبية للعلوم الطبية و الصيدلانية آثار مكمل الزنجبيل و أورليستات ، و هو دواء يعزز فقدان الوزن . بعد أربعة أسابيع ، كان للزنجبيل و أورليستات تأثيرات معنوية مشابهة على انخفاض وزن الجسم . كما حسَّن الزنجبيل مستوى الكولسترول الجيد في دم الجرذان . طريقة عمل شوربة جزر بالزنجبيل لحرق الدهون

المقادير 4 اشخاص 5 حبات جزر متوسط الحجم

2 ملعقة كبيرة زبدة

1ملعقة صغيرة زنجبيل

1/2 ملعقة بهارات

ملح وفلفل

ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مفروم

2 كوب شوربة دجاج للتزيين بقدونس أو كسبرة خضراء مفرومة