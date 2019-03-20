طريقة عمل الخبز الاسمر الصحي في المنزل

خبز الاسمر ، مصّنع من خلال عملية طحن حبوب القمح الكاملة، و سميت بالكاملة لأننا لا نتحاهل أي جزء منها، فحتى قشرتها تحتوي على زيت جنين القمّح الكامِل والذي يعزّز القيمة الغذائيه.

الفهرس الفرق بين الخبز الأبيض و الأسمر الخبز الأسمر يصنع من حبوب الطحين باضافة قشوره الخارجيّة و تسمى النخالة، و هذا ما يمنحه اللون البني.

الخبز الأبيض يصنع من حبوب الطحين من بعد أن يتم إزالة القشور عنه.

فوائد الخبز الأسمر

بسبب قيمة الخبز الأسمر الغذائية العالية، فإن له العديد من الفوائد الصحية الهامة، وهذه أهمها

فوائد الخبز الأسمر في حل مشاكل الوزن

وذلك لا يعود الى المعلومة الخاطئة الشائعة عن ان الخبز الأسمر يحتوي على سعرات اقل، بل بالعكس فالحصص من الخبز الأسمر أو الابيض متساوية.في الحقيقة، يحتوي الخبز الأسمر على الألياف الغذائية التي يتم هضمها بسرعة اقل من غيرها، مما يساعد في المحافظة على الشعور بالشبع وامتلاء المعدة وعلى مستويات من الطاقة لفترة زمنية اطول.