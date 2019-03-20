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خبز الاسمر ، مصّنع من خلال عملية طحن حبوب القمح الكاملة، و سميت بالكاملة لأننا لا نتحاهل أي جزء منها، فحتى قشرتها تحتوي على زيت جنين القمّح الكامِل والذي يعزّز القيمة الغذائيه.
الفهرس
الفرق بين الخبز الأبيض و الأسمر
- الخبز الأسمر يصنع من حبوب الطحين باضافة قشوره الخارجيّة و تسمى النخالة، و هذا ما يمنحه اللون البني.
- الخبز الأبيض يصنع من حبوب الطحين من بعد أن يتم إزالة القشور عنه.
فوائد الخبز الأسمر
بسبب قيمة الخبز الأسمر الغذائية العالية، فإن له العديد من الفوائد الصحية الهامة، وهذه أهمها
فوائد الخبز الأسمر في حل مشاكل الوزن
وذلك لا يعود الى المعلومة الخاطئة الشائعة عن ان الخبز الأسمر يحتوي على سعرات اقل، بل بالعكس فالحصص من الخبز الأسمر أو الابيض متساوية.في الحقيقة، يحتوي الخبز الأسمر على الألياف الغذائية التي يتم هضمها بسرعة اقل من غيرها، مما يساعد في المحافظة على الشعور بالشبع وامتلاء المعدة وعلى مستويات من الطاقة لفترة زمنية اطول.
بماذا يتميز خبز الاسمر
غني بالألياف النباتيّة أكثر من الخبز الأبيض بثلاث أضعاف.
- يحتوي على المعادن، و الكالسيوم، و الحديد، و فيتامينات ك ؛
- و التي تساعد على تغذية الجسم بشكل كامل،
- و المغنيسيوم، و الفسفور، و البوتاسيوم، و الصوديوم،
- و فيتامين ب1، ب2، ب3، و الزنك، و حمض الفوليك.
فوائد خبز الاسمر الصحية
- يعطي شعور بالشبع.
- يساعد على إنقاص الوزن.
- يسهل عمل الجهاز الهضمي.
- يحارب الإمساك.
- يطرد السموم و الفضلات.
- يجنب الإصابة بعسر الهضم.
- يساعد على حل مشاكل القولون.
- يساعد على تقليل نسبة السكر في الدم.
- يعمل على انتاج الطاقة التي تعطي للجسم الحيوية و النشاط.
- يقلل من عملية امتصاص الدهون.
- يساعد على تقليل انتشار الخلايا السرطانية.
- يساعد على الشفاء من مرض فقر الدم.
- يساعد على بناء الخلايا العصبية.
- يقلل الاصابة باعتلال الأعصاب.
- يحارب انتفاخ الغازات و الانتفاخات.
- و يقلل آلام تشنجات العضلات.
- يساعد على منع الإصابة بأمراض السكتات الدماغية و الشرايين و القلب.
طريقة عمل الخبز الاسمر الصحي في المنزل
4 اشخاص
- كوب دقيق أسمر
- كوب إلا ربع دقيق جوز الهند
- 2 بيض
- 2 ملعقة ألياف النخالة
- 50 غرام زبدة
- نصف ملعقة من بذور شيا
- 2 ملعقة بيكنج باودر
- 1 ملعقة من الملح
- كوب وربع ماء
قومي بتذويب الزبدة في حمام بخار أثناء ذلك قومي بخفق البيض باستخدام المخفق اليدوي.
ضيفي الزبدة إلى البيض وقلبيهم سويًا، ثم ضيفي المكونات الجافة والماء واعجني الخليط باستخدام العجانة الكهربائية حتى تصبح العجين أكثر ليونة وجاهزة للخبز.
سخني الفرن وقومي بتشكيل العجين بشكل كرات وافرديها ثم أدخليها الفرن لمدة 15 دقيقة أو حتى تنضج.
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