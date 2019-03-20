أعراض مرض القلب... تعرفي عليها للوقاية العاجلة!

تعتبر مشاكل القلب السبب الأول للوفاة في الكثير من بلدان العالم. فإذا كنت تخافين من الإصابة بها نقدّم لك أبرز أعراض مرض القلب. فتعرفي عليها للوقاية العاجلة.

مرض القلب

تطلق هذه التسمية على أي مشكلة تصيب عضلة القلب ووظيفته. ومنها مثلاً اضطراب ضربات القلب ومشاكل الشرايين التاجية.



أعراض مرض القلب

الشعور بألم في الصدر

من أبرز الأعراض التي تدل على المعاناة من مشكلة في عمل القلب الشعور بألم في الصدر. وقد يظهر ذلك على شكل شعور بالضيق وثقل وضغط في منطقة الصدر. كما يشير بعض المرضى إلى أنهم عانوا من الحرقة. وقد يمتدّ الشعور بالانزعاج إلى الذراع اليسرى وإلى جانب الوجه.



صعوبة في التنفس

قد تترافق الأزمة القلبية مع صعوبة في التنفس. ويعود ذلك إلى خلل في تدفق الدم داخل القلب بسبب اضطراب في عمل الصمامات وعدم قدرتها على تنظيم سير الدم.

الشعور بالدوخة

قد تشمل أعراض النوبات القلبية الشعور بالدوخة. وهو ما يسببه انخفاض ضغط الدم بسبب عدم قيام عضلة القلب بوظيفتها بطريقة صحيحة. لكن لا بدّ من الانتباه إلى أن الدوخة قد تنتج عم مشاكل أخرى مثل عدم تناول الطعام لوقت طويل.



تورم القدمين والساقين

قد يدلّ تورم القدمين والساقين والكاحلين على المعاناة من إحدى مشاكل القلب. ويعود سبب ذلك إلى عدم قدرة الكليتين على التخلص من الماء والصوديوم الزائدين.



اضطراب الجهاز الهضميّ

عادة ما يعاني مرضى القلب من اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الغثيان أو عسر الهضم أو ألم المعدة. إلا أن حدوث هذه المشاكل لا يعني دائماً خللاً في عمل القلب.



فقدان الطاقة والشعور بالتعب والإعياء

من الممكن أن يشعر الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في عمل القلب بالتعب الشديد الذي قد يصل إلى حدّ الإعياء. ويحدث ذلك عادة لدى النساء وخصوصاً بعد القيام بالنشاطات البدنية.

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عدم انتظام ضربات القلب

قد ينتج عدم انتظام ضربات القلب عن مشاكل مختلفة إلا أنه من أبرز الدلالات على أحد أمرض القلب مثل الرجفان الأذيني. فإذا استمر عدم الانتظام لأكثر من بضع ثوان يجب استشارة الطبيب.



السعال الذي يرافقه البلغم

يكون السعال عادة من أعراض الإنفلونزا. إلا أنه يشكل أيضاً إحدى الدلالات على المعاناة من مشكلات القلب. وفي هذه الحالة يكون مستمراً ومصحوباً ببلغم بلون زهريّ أو أبيض وهو ما يعني فشل القلب.



التعرّق

قد تترافق أمراض القلب أيضاً مع أعراض أخرى مثل فرط التعرق من دون سبب واضح.

زيادة التبول خلال الليل

تشكل زيادة التبول ليلاً أبرز الأعراض الدالة على الإصابة بمرض فشل القلب الاحتقاني. فهذه المشكلة تسبب تجمع السوائل في القدمين خلال النهار. وعند الاستلقاء ليلاً تعود تلك السوائل عبر الأوردة وتصل إلى الكليتين، ما يزيد الحاجة إلى التبول بشكل متكرر.

الشخير غير الطبيعيّ

ينتج الشخير عن أسباب صحية مختلفة. إلا أنه قد يشكل أحد أعراض القلب وخصوصاً إذا كان مرتفعاً جداً ومصحوباً بشرقة تدل على انقطاع التنفس.



مشاكل في الذاكرة

من الممكن أن يعاني مرضى القلب من اضطرابات في الذاكرة ومن ضعف في تذكر الأحداث السابقة وبعض الأسماء.

الوقاية من مرض القلب

للحدّ من احتمال الإصابة بأحد أمراض القلب يجب القيام ببعض الإجراءات ومنها: الامتناع عن التدخين، تناول الطعام الصحي وعدم استهلاك الأطعمة المملحة والتي تسبب ارتفاع ضغط الدم أو زيادة مستوى السكّر في الدم مع الحفاظ على مستوى كوليسترول طبيعي. كذلك يجب الحرص على التمتع بوزن صحيّ والتحكم بالغضب والتوتر. ومن المفيد جداً ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لمدة 30 دقيقة يومياً.