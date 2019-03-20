شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر طب عين شمس يقدم 10 نصائح لتجنب الشيخوخة المبكرة وضعف الذاكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم المؤتمر الـ 40 لطب عين شمس، عددا من النصائح لتجنب الشيخوخة، داعيا أن يكون الطعام متنوعا وصحيا، ويتم توزعيه على الـ 3 وجبات اليومية، موضحا أنه لكى نحافظ على القدرة الذهنية لابد من تناول الفواكه، والخضراوات الطازجة، لأنها تحتوى على مواد مضادة للأكسدة والتى تحافظ على سلامة الشرايين، والقدرة الذهنية، ومحاربة الشيخوخة، وعوامل السن، وينصح باتباع الآتى:

أولا: استعمال زيت الزيتون، وزيت جوز الهند فى الطعام وتجنب الزيوت المهدرجة.

ثانيا: تناول الحبوب الكاملة فى الطعام مثل القمح والشوفان.

ثالثا: تناول البروتين النباتى، مثل الفول، والعدس واللوبيا، وحمص الشام، والفاصوليا، والإقلال قدر المستطاع من البروتين الحيوانى، لأن الإفراط فى تناول البروتين الحيوانى يؤدى إلى تصلب الشرايين مما يؤثر على القدرة الذهنية، موضحا أنه عند تناول البروتين الحيوانى يجب تقليل الدهون قدر المستطاع .

رابعا: الإقلال من السكريات والحلويات، والدقيق الأبيض والملح.

خامسا: شرب 8 أكواب ماء يوميا.

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سادسا: النوم الصحى.

سابعا: المحافظة على المشى.

ثامنا: التعامل بهدوء مع التوتر ومعالجة الأمور بحكمة، وبدون انفعال زائد، فالطعام ليس هو الحماية الوحيدة لضعف الذاكرة.

تاسعا: ممارسة الأنشطة الذهنية المختلفة غير العمل المعتاد.

عاشرا: معالجة الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والدهون بالمعالجة والمتابعة الدورية للأمراض المزمنة.